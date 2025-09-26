  1. Inicio
Estuvo preso solo 3 días: hombre que mató a su pareja y abuelo, había sido denunciado por violencia

La víctima del violento hecho lo había denunciado en mayo de este año, pero solo estuvo detenido por tres días, según informaron familiares de la fallecida

  • 26 de septiembre de 2025 a las 11:16
Nuevos detalles del brutal crimen en Lepaera, Lempiras, donde un hombre celoso atacó a machetazos a su pareja, y a los abuelos de ella, ha conmocionado a la comunidad, pues la mujer presentó hace poco más de 3 meses una denuncia por violencia doméstica, que no procedió.

Foto: Captura de pantalla/Facebook OTV
Los celos de un hombre enlutaron al caserpio El Corcho, aldea Loma Alta, en el municipio de Lepaera, cuando presuntamente después de una discusión, un hombre atacó a dos ancianos y a su pareja, María de los Ángeles Corea Benítez, con quien mantenía una relación de unión libre.

Foto: Captura de pantalla/Facebook OTV
Según la información proporcionada por la Policía Nacional, el agresor, en estado de ebriedad, a la casa donde intentó agredirla físicamente, la mujer huyó para refugiarse en la casa de sus abuelos, quien intervino en su defensa.

Foto: Policía Nacional
. El sujeto respondió atacando al adulto mayor con un machete hasta quitarle la vida, luego atacó a su pareja, hiriéndola de la gravedad. Otra anciana fue brutalmente atacada.

Foto: Facebook
Las dos mujeres, gravemente heridas, fueron trasladadas hacia el hospital Juan Manuel Gálvez de Lempiras. Horas más tarde, María de los Ángeles falleció por la gravedad de sus lesiones.

Foto: Facebook OTV
. La Policía Nacional informó que la ahora fallecida, el pasado 30 de mayo de 2025, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de maltrato familiar en perjuicio de su pareja

 Foto: Cortesía Canva
Familiares de la víctima, entre lágrimas por el violento hecho, revelaron que el hombre solo fue detenido por 3 días y luego liberado por las autoridades.

Foto: Cortesía Canva
Una persona cercana a la familia, mencionó que la mujer huyó de la casa con sus cuatro hijos, incluso durmió "afuera en el monte" con ellos.

Foto: Policía Nacional
Una de las hijas de la víctima, mientras le entregaban el cuerpo de su madre mencionó: "Ya tenía antecedentes (...), ya lo había denunciado. Solo tres días estuvo preso y después lo sacaron".

Foto: Cortesía Canva
Mencionó que el hombre tenía problemas con su madre cada que bebía. "Todas las veces que él tomaba guaro era pleito con ellos (abuelos) y mis abuelos defendían a mi mami todas las veces que él se embolaba".

Foto: Policía Nacional
El sujeto fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional y trasladado al hospital donde permaneció bajo estricta vigilancia, para evitar que escapara.

Foto: Captura de pantalla/Facebook OTV
El individuo será denunciado por los delitos dde homicisio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada.

 Foto: Cortesía Canva
