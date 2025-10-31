Estuvo en prisión por matar a un estudiante: Sergio Díaz, acusado de estrangular a su esposa

El 17 de enero de 2016, Sergio David fue detenido en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. La tragedia se había registrado el 15 de septiembre de 2014, cuando la madre del estudiante Jonnathan Elías llamó a su hijo por teléfono para que la fuera a recoger a la casa de una amiga en la residencial La Foresta, donde se encontraba junto a su esposo.