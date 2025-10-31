Estuvo en prisión por matar a un estudiante: Sergio Díaz, acusado de estrangular a su esposa

Sergio David Florentino Díaz fue detenido el jueves 30 de octubre, luego de que la autopsia de su esposa revelara que no murió de forma natural, como él aseguró. También está siendo investigado por la muerte de expareja.
Además de ser investigado por la muerte de su esposa, Brenda Janeth Gómez, en su historial pesa una condena por el asesinato de un estudiante universitario.
En la fotografía aparece Sergio en 2016, cuando fue acusado de matar a un estudiante universitario. Actualmente tiene 45 años.
El 17 de enero de 2016, Sergio David fue detenido en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. La tragedia se había registrado el 15 de septiembre de 2014, cuando la madre del estudiante Jonnathan Elías llamó a su hijo por teléfono para que la fuera a recoger a la casa de una amiga en la residencial La Foresta, donde se encontraba junto a su esposo.
El joven se conducía en su auto Kia gris cuando una camioneta Mitsubishi lo impactó en la parte trasera. El conductor de la camioneta huyó del lugar, pero Jonnathan decidió seguirlo y logró llegar hasta unos edificios, donde Sergio le disparó en varias ocasiones con una pistola calibre 40 milímetros.
Ahora, Sergio está siendo investigado por la muerte de su esposa, Brenda Janeth Gómez, quien fue hallada sin vida el 10 de septiembre de 2025 dentro de una camioneta en el bulevar del Norte, en San Pedro Sula.
El 30 de octubre, la Policía Nacional detuvo a Sergio David Florentino luego de confirmarse que Brenda no murió como él decía, sino por asfixia.
El detenido había declarado que ella falleció de forma natural en la casa donde ambos vivían, en una residencial de San Pedro Sula; sin embargo, la autopsia desvirtuó su versión.
Sergio fue arrestado cuando transportaba el cuerpo de Brenda Janeth en el asiento trasero de su camioneta, la cual fue abandonada en el bulevar del Norte, a la altura del bordo del río Bermejo, en San Pedro Sula.
Tras la detención, el cuerpo fue trasladado a Medicina Forense. Según informaron familiares, Brenda presentaba dos golpes: uno en la nariz y otro en la frente. Por esa razón, siempre dudaron que su muerte fuera natural.
Sergio David Florentino Díaz permaneció requerido para investigación durante 24 horas. Alegó ante las autoridades que se percató de que su esposa estaba muerta en horas de la mañana, por lo que avisó a la familia.
“Él me llamó y me dijo que mi hija estaba morada y muerta. Yo le pedí que la trajera a la casa porque necesitaba saber si aún estaba viva, pero no era así”, contó entre lágrimas doña Florinda Gómez, madre de la víctima.