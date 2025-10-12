  1. Inicio
Estaban cubiertas con una cobija: momento en que encontraron a abuela y nieta carbonizadas en Copán

Una desgarradora escena encontró el Cuerpo de Bomberos al momento de hallar los cuerpos sin vida de un adulto mayor y una pequeña de siete años. Aquí los detalles del momento
​​​​​

  • 12 de octubre de 2025 a las 10:08
De tan solo siete años de edad, la pequeña Ximena López y su abuela Francisca López, de 80 años, murieron carbonizadas luego de que su vivienda tomara fuego en Cucuyagua, Copán. Así sucedió la tragedia.

 Foto: Redes sociales
Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, eran las 9:40 de la noche del pasado sábado 11 de octubre cuando se recibió la llamada de auxilio. Los socorristas llegaron al lugar a las 10:23 p. m.

¿Cómo fue el momento en que hallaron los cuerpos? De acuerdo con lo informado por el Cuerpo de Bomberos, “utilizando equipo de protección personal se ingresó al lugar, encontrando en el área del porche de la vivienda dos cadáveres: uno de un adulto y otro de un infante”.

Seguidamente, relataron que los cuerpos estaban cubiertos con una cobija. En el lugar también se encontró un cilindro de gas LP de 25 libras conectado a una estufa, el cual fue desconectado y trasladado a un área ventilada.

La vivienda constaba de dos cuartos y una sala, construida con paredes de adobe, techo de zinc y canaleta. Se reportó daño estructural en aproximadamente un 90 % y pérdida total (100 %) de los enseres personales.

¿Qué pudo haber provocado el incendio? Aunque no hay nada confirmado por las autoridades, se conoció que en el interior de la vivienda se hallaron productos de pirotecnia.

“El Cuerpo de Bomberos colocó un tendido de 200 pies de manguera de 1 ½ pulgada y realizó labores de extinción y enfriamiento de la vivienda, utilizando aproximadamente 400 galones de agua. Se permaneció en el lugar hasta entregar la escena a las autoridades correspondientes”, informó la institución.

Las víctimas fueron identificadas como Francisca López, de aproximadamente 80 años, y Ximena López, de siete años.

Vecinos del lugar, junto a los miembros del Cuerpo de Bomberos, intentaron salvar la vida de ambas, pero las fuertes llamas consumieron rápidamente la vivienda.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

