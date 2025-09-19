“Es una agonía, sabemos que es imposible que esté vivo”: familia del pequeño Eliú Bautista

A seis días de la búsqueda del cuerpo del pequeño Elvis Eliú Bautista, de 11 años de edad, su familia reconoce que las esperanzas de encontrarlo con vida son prácticamente nulas.
La tragedia mantiene en agonía a los familiares del menor. Los rescatistas han hecho hasta lo imposible por hallarlo, incluso incorporando a buzos expertos en la búsqueda.
El hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre, cuando el niño y el policía fueron arrastrados por una repentina crecida de la quebrada La Primavera, en la zona alta de esta ciudad, mientras jugaban con otros amigos.
El padrastro del menor, Wilmer Gutiérrez, con resignación aseguró que como familia solo esperan recuperar el cuerpo.
“Es una agonía tremenda la que vivimos con mi esposa al no hallar al niño. Sabemos que es imposible que esté vivo, pero por lo menos queremos recuperar su cuerpo para poder sepultarlo. Ojalá que no dejen de buscarlo”, dijo el padrastro.
Las labores de búsqueda se pausaron el pasado jueves 18 de septiembre. Gabriel Chacón, jefe del cuerpo de operaciones, informó que con el fin de tener una mejor cobertura dos buzos de la Base Naval se unieron a los trabajos.
“Se han unido dos buzos certificados de la Naval para realizar de mejor manera la inspección en las pozas de agua, que son bastante profundas y en donde se sospechaba podría estar el cuerpo del niño; sin embargo, no se encontró nada, ni en el crique de Cabañas, donde hallamos el cuerpo del inspector, ni en esta zona de la 33 calle de la colonia Jerusalén”, explicó Chacón.
Según los socorristas, se han hecho inspecciones en un recorrido de 4.2 kilómetros, desde los túneles por donde pasó la corriente hasta las cabañas, pero sin resultados.
Cámaras captaron a los menores antes de la tragedia. “Los equipos también se han desplazado en lanchas por otras zonas que recorre el canal de agua de la quebrada, como La Lima, los Bajos de Choloma y Baracoa, hasta llegar al río Chamelecón”, añadieron los socorristas.
Kevin Pérez, de 32 años de edad, fue el inspector que se lanzó al agua, pero solo logró rescatar a uno de los niños; él perdió la vida en el intento.