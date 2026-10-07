Era padre de dos hijos: César Martínez, delivery asesinado en Villa Adela

César David Martínez Maradiaga se convirtió en una víctima de la criminalidad que azota al país. Delincuentes le quitaron la vida mientras hacía una entrega como delivery (repartidor) en el barrio Villa Adela de Comayagüela. Más detalles del caso a continuación.
En la noche del pasado martes 6 de octubre, César Martínez, de 29 años de edad, se encontraba trabajando como repartidor para ganarse la vida, utilizando su motocicleta.
Uno de los pedidos que tenía asignado estaba en el barrio capitalino. Entró al sector y sujetos armados y que también se transportaban en una motocicleta dieron persecución contra el joven.
César David intentó huir, pero los criminales le infirieron varios disparos a la altura del centro de salud Odilón Renderos.
El cuerpo de César cayó en la acera, a la par de su vehículo de dos ruedas y con la mochila de entregas en su espalda.
Algunos de los proyectiles impactaron en la mochila y, preliminarmente, también se dio a conocer que una de las balas impactó en su cráneo.
César Martínez era padre de dos menores de edad por quienes día a día trabajaba para sacarlos adelante y darles una vida digna. Desgraciadamente, la delincuencia les arrebató a su progenitor a estos dos niños.
Semanas atrás, trascendió un audio atribuido a un integrante de la Pandilla 18, en el cual advierte que los motociclistas que ingresen a Villa Adela deberán quitarse el casco y hacer cambio de luces; y en el caso de los conductores de otros automotores, deberán bajar los vidrios y hacer cambio de luces.
La advertencia también fue dirigida para los sectores aledaños a Villa Adela, asegurando que es una medida para identificar a los residentes de estas zonas.
"Si no seguimos este patrón de este comunicado que les estamos pasando se les va a abrir fuego, ya sea a moto o sea carro", aseveró el sujeto en el audio.
La Policía Nacional llegó hacia el sector en el que fue acribillado Martínez Maradiaga, al igual que un equipo de Medicina Forense para trasladar sus restos a la morgue del Ministerio Público en la capital.
Hasta el momento, no se han brindado detalles si la muerte de César Martínez estaría vinculada con la advertencia del audio, o si sería por otra causa su asesinato.