Entró en pánico y se bajó del bus durante un asalto: Alexander murió de varios disparos en SPS

A balazos perdió la vida esta persona. El hombre viajaba en una unidad de transporte cuando individuos armados se subieron para asaltarla.
La persona asesinada fue identificada como Alexander Mazariegos, presuntamente de nacionalidad guatemalteca.
¿Cómo ocurrieron los hechos? Alexander iba en la unidad de transporte cuando dos sujetos armados se subieron para asaltarla.
De acuerdo con información preliminar, la unidad cubría la ruta San Pedro Sula–San Juan, La Lima. Testigos relataron que el hombre entró en pánico.
El hecho se registró en la primera calle, sexta avenida, del barrio Santa Anita. Al intentar huir del asalto, el hombre se bajó del bus y los asaltantes le dispararon.
Supuestamente, Alexander murió a causa de varios impactos de bala y quedó tendido frente a una gasolinera.
Sus familiares, al enterarse de lo sucedido, llegaron hasta la escena del crimen. Su pareja lloró sobre el cuerpo.Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos para tratar de identificar a los responsables del asesinato.
Tras lo ocurrido, una patrulla de la Policía Nacional llegó a la escena del crimen y la acordonó a la espera de la llegada de Medicina Forense.
