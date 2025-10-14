  1. Inicio
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa

Decenas de personas llegaron hasta el cementerio general de San Marcos de Omoa, en Cortés, para darle el último adiós al pequeño Jefferson Sebastián Serrano. Aquí las imágenes de su despedida

  • 14 de octubre de 2025 a las 15:49
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
1 de 14

Con globos blancos y camisas recordando a Jefferson Sebastián, sus amigos y familiares del menor le dieron el último adiós al menor que murió en un fatal accidente de mototaxi en Omoa.

 Fotos: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
2 de 14

Los familiares cercanos de Serrano lo despidieron entre dolor y lágrimas.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
3 de 14

Su madre portó la fotografía de su pequeño en sus manos durante el entierro.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
4 de 14

El pequeño de 8 años de edad falleció cuando iba en una mototaxi que se accidentó contra una camioneta.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
5 de 14

Vecinos, amigos y compañeros de escuela se despidieron de Sebastián.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
6 de 14

El ataúd del pequeño llevaba la camiseta de fútbol que el pequeño usaba.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
7 de 14

Cada familiar, sumido en un profundo dolor, se despidió de Sebastián.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
8 de 14

El menor fue enterrado en el cementerio general de San Marcos.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
9 de 14

En la zona habían decenas de personas que llegaron a despedirse del pequeño Sebastián.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
10 de 14

Algunas personas llevaron globos blancos, en símbolo de paz para cada uno de los familia.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
11 de 14

El menor es una de las dos víctimas del accidente de una mototaxi en Omoa.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
12 de 14

Junto al menor también falleció su prima Daira Serrano, quien murió horas después de su perro.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
13 de 14

Otros cinco menores permanecen hospitalizados tras resultar con severas heridas.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa
14 de 14

Hasta el momento, por este caso solo hay una persona detenida, pero no hay mayores datos sobre el caso.

 Foto: Héctor Emilio Paz | El Heraldo
