Con multitudinario entierro dan último adiós a Sebastián Serrano, menor muerto en accidente en Omoa

Con globos blancos y camisas recordando a Jefferson Sebastián, sus amigos y familiares del menor le dieron el último adiós al menor que murió en un fatal accidente de mototaxi en Omoa.
Los familiares cercanos de Serrano lo despidieron entre dolor y lágrimas.
Su madre portó la fotografía de su pequeño en sus manos durante el entierro.
El pequeño de 8 años de edad falleció cuando iba en una mototaxi que se accidentó contra una camioneta.
Vecinos, amigos y compañeros de escuela se despidieron de Sebastián.
El ataúd del pequeño llevaba la camiseta de fútbol que el pequeño usaba.
Cada familiar, sumido en un profundo dolor, se despidió de Sebastián.
El menor fue enterrado en el cementerio general de San Marcos.
En la zona habían decenas de personas que llegaron a despedirse del pequeño Sebastián.
Algunas personas llevaron globos blancos, en símbolo de paz para cada uno de los familia.
El menor es una de las dos víctimas del accidente de una mototaxi en Omoa.
Junto al menor también falleció su prima Daira Serrano, quien murió horas después de su perro.
Otros cinco menores permanecen hospitalizados tras resultar con severas heridas.
Hasta el momento, por este caso solo hay una persona detenida, pero no hay mayores datos sobre el caso.