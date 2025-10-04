Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho

Este sábado -4 de octubre- pobladores bloquearon el paso vehicular del kilómetro 32 de la carretera que conduce al departamento de Olancho, entre las comunidades El Tamal y Queso, quemando llantas, causando tensión entre protestantes y agentes policiales. A continuación algunas imágenes de la protesta y desalojo.
Según los manifestantes de Río Hondo y zonas aledañas, entre las exigencias que están haciendo a las autoridades está: la construcción de un puente peatonal , alumbrado público, mantenimiento y balastreo de las diferentes calles de la comunidad. Solicitud que según ellos, no ha tenido ninguna respuesta.
Según testimonio recabados durante la manifestación, se requiere un puente peatonal o al menor reductores de velocidad para evitar el número de muertes y accidentes en la zona.
En ese sentido, los pobladores colocaron llantas en ambos carriles de la carretera, impidiendo el paso de los vehículos, buscando una respuesta por parte de las autoridades de gobierno y de la Alcaldía Municipal.
Rápidamente se generó tráfico vehicular por lo que agentes de la Policía Nacional junto a unidades antimotines con tanquetas llegaron al lugar con el objetivo de despejar la vía.
En primera instancia, los agentes policiales lograron dialogar con los manifestantes, logrando un acuerdo para liberar la carretera.
Sin embargo, el desalojo se tornó violento cuando un grupo de pobladores comenzó a lanzar piedras y otros objetos en contra de las autoridades, desatando una persecución.
Tras el enfrentamiento y persecución se reportó la detención de al menos cinco personas, sin embargo, se espera que las autoridades confirme el número de aprehendidos.
Pobladores denunciaron que escucharon algunos disparos y que un joven habría resultado herido, pero que huyó para no se capturado por la policía.
Finalmente, las autoridades lograron el desalojo de los manifestantes, permitiendo que se reanudara el paso vehicular.
No obstante, los pobladores advirtieron que, si no obtiene soluciones, volverán a retomar las medidas de presión a partir del día lunes 6 de octubre.
De momento, autoridades policiales se mantienen resguardando la carretera para evitar que los manifestantes impidan el paso vehicular nuevamente.