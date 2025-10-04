  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho

Pobladores de comunidades cercanas al kilómetro 32 de la carretera hacia Olancho, bloquearon el paso, exigiendo un puente peatonal y reparación de calles

  • 04 de octubre de 2025 a las 09:27
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
1 de 12

Este sábado -4 de octubre- pobladores bloquearon el paso vehicular del kilómetro 32 de la carretera que conduce al departamento de Olancho, entre las comunidades El Tamal y Queso, quemando llantas, causando tensión entre protestantes y agentes policiales. A continuación algunas imágenes de la protesta y desalojo.

 Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
2 de 12

Según los manifestantes de Río Hondo y zonas aledañas, entre las exigencias que están haciendo a las autoridades está: la construcción de un puente peatonal , alumbrado público, mantenimiento y balastreo de las diferentes calles de la comunidad. Solicitud que según ellos, no ha tenido ninguna respuesta.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
3 de 12

Según testimonio recabados durante la manifestación, se requiere un puente peatonal o al menor reductores de velocidad para evitar el número de muertes y accidentes en la zona.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
4 de 12

En ese sentido, los pobladores colocaron llantas en ambos carriles de la carretera, impidiendo el paso de los vehículos, buscando una respuesta por parte de las autoridades de gobierno y de la Alcaldía Municipal.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
5 de 12

Rápidamente se generó tráfico vehicular por lo que agentes de la Policía Nacional junto a unidades antimotines con tanquetas llegaron al lugar con el objetivo de despejar la vía.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
6 de 12

En primera instancia, los agentes policiales lograron dialogar con los manifestantes, logrando un acuerdo para liberar la carretera.

 Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
7 de 12

Sin embargo, el desalojo se tornó violento cuando un grupo de pobladores comenzó a lanzar piedras y otros objetos en contra de las autoridades, desatando una persecución.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
8 de 12

Tras el enfrentamiento y persecución se reportó la detención de al menos cinco personas, sin embargo, se espera que las autoridades confirme el número de aprehendidos.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
9 de 12

Pobladores denunciaron que escucharon algunos disparos y que un joven habría resultado herido, pero que huyó para no se capturado por la policía.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
10 de 12

Finalmente, las autoridades lograron el desalojo de los manifestantes, permitiendo que se reanudara el paso vehicular.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
11 de 12

No obstante, los pobladores advirtieron que, si no obtiene soluciones, volverán a retomar las medidas de presión a partir del día lunes 6 de octubre.

Foto: redes sociales
Enfrentamiento y varios detenidos dejó manifestación en carretera hacia Olancho
12 de 12

De momento, autoridades policiales se mantienen resguardando la carretera para evitar que los manifestantes impidan el paso vehicular nuevamente.

Foto: redes sociales
Cargar más fotos