Empleados de seguridad habrían asesinado al doctor Miguel Salgado por conflicto personal

El Ministerio Público (MP) logró la detención de dos de los cinco presuntos responsables del asesinato del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas, quien laboraba en el Hospital Escuela, hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2025. Aquí los detalles:
El cuerpo de Salgado Cabezas fue encontrado cerca de un basurero en el sector de Lomas del Diamante, ubicado en la salida al sur de la capital del país, Tegucigalpa.
El informe indica que la ejecución del doctor fue encargada por William Fernando Abrego Ávila (FOTO) y otras personas que supuestamente laboran en una empresa de seguridad privada en la zona sur del país.
Tras investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por fiscales de la institución y ejecutadas por miembros de la DPI, se estableció que el crimen fue por un conflicto de índole personal.
Para ejecutar lo planificado, los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días.
Posteriormente, el día del crimen se trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Escuela, donde esperaron a la salida de su lugar de trabajo; luego lo interceptaron y, mediante el uso de la fuerza, lo subieron a un vehículo tipo pick-up para trasladarlo hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willians Fernando Abrego Ávila.
En ese lugar, la víctima fue agredida físicamente hasta causarle la muerte y, seguidamente, los responsables huyeron, dejando el cuerpo abandonado en el sitio.
Como resultado de las investigaciones se logró el arresto de William Fernando Abrego Ávila y Martín Antonio Rugama Solórzano.
El Ministerio Público acusa a Abrego Avila por suponerlo responsable del asesinato del profesional de la medicina y por asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
A Martín "se le supone responsable como el hecho material. En compañía de otras personas le dieron muerte a pedradas al doctor", manifestó Wilber Ríos, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad.