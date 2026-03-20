Ella era Rosalinda Díaz, señora que murió tras accidente en Intibucá: así la despidieron

Doña Rosalinda Díaz fue la señora de 71 años de edad, víctima del fatal accidente en La Esperanza, Intibucá. Aquí los detalles.
El accidente ocurrió cuando un autobús impactó contra un microbús, llevándosela de encuentro cuando ella se encontraba en su humilde negocio.
La señora todos los días llegaba a la terminal de buses y vendía palomitas y churros, entre otro tipo de productos.
El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de la abuela quedó abajo de uno de los vehículos, pero quienes la auxiliaron se llevaron la sorpresa de que ya no tenía sus dos piernas.
De acuerdo con el informe preliminar y testimonios de medios locales, el conductor del autobús dejó las llaves colgando en la unidad, situación que fue aprovechada por un menor.
El adolescente tomó el volante, perdió el control del vehículo y chocó contra el microbús, provocando que este arrollara a Rosalinda Díaz.
A pesar de que equipos de auxilio trasladaron a la víctima en estado crítico al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
El ayudante quitó la emergencia y soltó los frenos, lo que ocasionó que el pesado automotor se fuera a impactar contra un microbús de la ruta de Marcala.
Familiares y amigos le dieron cristiana sepultura a doña Rosalinda Díaz en el cementerio municipal de La Esperanza, Intibucá.
Fueron varias las personas que acompañaron a doña Rosalinda Díaz en el último adiós. Las autoridades aún no han brindado información del menor que provocó el accidente.