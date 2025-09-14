​​​​Elier Agüero apenas tenía cinco días de trabajar como guardia cuando sicarios lo asesinaron

Solo cinco días de trabajar en ese lugar tenía Elier Agüero, guardia de seguridad que murió en un tiroteo frente a un negocio ubicado frente al cementerio del barrio Mejía, en La Ceiba, Atlántida. Cámaras de seguridad grabaron todo. A continuación, los detalles.
Tras el tiroteo, recibió dos disparos: uno en el costado izquierdo y otro en el brazo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde horas más tarde fue declarado fallecido.
Los sujetos llegaron en una camioneta y dispararon en reiteradas ocasiones con armas de grueso calibre hacia un negocio de mantenimiento de vehículos. El guardia recibió dos impactos y posteriormente murió en un hospital.
Elier tiene sus raíces en La Mosquitia, donde sus padres esperan su cuerpo. La tía aseguró que era un muchacho tranquilo, obediente, que asistía a la iglesia y que era un buen cristiano.
Una camioneta se estacionó frente al negocio custodiado por el joven guardia de 23 años, quien permaneció en su zona de trabajo sin imaginar que dentro del vehículo había criminales. Solo se bajaron, le apuntaron y le dispararon.
Cabe destacar que el joven trató de reaccionar apuntando también con su arma, pero los sicarios rápidamente respondieron. El hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre.
Del vehículo salió un sujeto con pasamontañas, un rifle de asalto y un chaleco antibalas. Elier Agüero intentó usar su escopeta para defenderse, pero el individuo rápidamente le disparó.
La Policía ya capturó a tres individuos por suponerlos responsables de haber cometido el crimen. Todo lo sucedido quedó captado en cámaras de seguridad. En el video se observa que los individuos huyeron del lugar, volviendo a abordar la camioneta.
En la foto figura otra de las detenidas. De la camioneta salieron otras dos personas armadas y con vestimenta similar. Mientras el cuerpo de Elier Agüero yacía ensangrentado en el suelo, le arrebataron su arma asignada.
El tercer capturado en el caso. Por su parte, Margarita Guzmán, tía de la víctima, aseguró que el cuerpo sería trasladado hasta La Mosquitia, ya que allá estaban los padres del joven: "Por querer ganar sus centavitos, por ayudar a su madre, que es de bajos recursos, entonces sucedió eso".