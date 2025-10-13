“El carro venía zigzagueando y voló”: así fue el accidente que dejó a dos niños muertos en Omoa

Horas después del trágico accidente en Omoa, Cortés, ya se confirmó que dejó dos víctimas mortales y cinco heridos. A continuación, los nombres de las víctimas y cómo ocurrió el hecho.
Daira Siloé López Serrano y Sebastián Serrano son los dos menores que perdieron la vida. El hermano gemelo de Sebastián se encuentra en estado grave en el Hospital Mario Catarino Rivas.
Noha Serrano, presuntamente hermano del menor fallecido; Karla Camila Martínez, de 9 años; Eylin Serrano, Íker Martínez Redondo y Dilcia Denise López son los niños que resultaron heridos.
¿Cómo habría ocurrido el accidente? Una mototaxi y una camioneta blanca colisionaron, dejando a los siete menores atrapados dentro del pequeño vehículo. Todos regresaban de su centro educativo.
Una mujer que presenció el hecho relató a un medio local que en la camioneta involucrada viajaban tres personas: dos hombres y una mujer.
La testigo aseguró que el carro venía zigzagueando: “El carro venía zigzagueando, le pegó a la moto de frente e incluso voló por encima de la mototaxi”.
“Dos personas venían al frente; la que conducía, según se dice, era novia del muchacho que iba atrás. Las dos personas que iban al frente se bajaron y se dieron a la fuga”, relató la mujer.
La Policía tiene detenido a uno de los ocupantes del vehículo, quien supuestamente es el novio de la joven que conducía la camioneta.
El joven detenido, que vestía una camisa gris, ya está bajo custodia de las autoridades. De las demás personas que iban en el vehículo aún no se conoce su paradero.
Se conoció que cuatro de los niños heridos permanecen ingresados en el Hospital Mario Catarino Rivas. El conductor de la mototaxi también resultó con graves lesiones.