“Dormía a las mujeres”: así supuestamente Emilio Godoy, falso terapeuta, abusó de sus clientas

Emilio René Godoy Cribas se presentaba como quiropráctico. Una de las mujeres llegó a su clínica por un dolor de espalda y aseguró que fue abusada sexualmente por él.
El hondureño decía ser masajista. Según el Ministerio Público, se hacía pasar por quiropráctico, pero su título no estaba acreditado por el Colegio Médico de Honduras (CMH).
El falso terapeuta fue arrestado en San Pedro Sula por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), tras denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial de la Mujer. Está señalado por presuntos delitos de violación en perjuicio de dos mujeres.
Una de las víctimas (la más reciente) acudió a sus servicios por un fuerte dolor de espalda y lo contactó gracias a un grupo en redes sociales. La primera denuncia fue interpuesta el 23 de marzo de 2023, ahora se enfrenta a una segunda acusación.
“Masajes Godoy Cribas”, era el nombre del establecimiento donde el hombre atendía a las mujeres. Supuestamente, en el caso de una de las víctimas, fue en la segunda sesión cuando ocurrió el abuso. La segunda denuncia fue hecha el 23 de septiembre de 2024.
El Ministerio Público, a través de su portavoz Elvin Guzmán, informó que continúan las investigaciones y no descartan que Godoy haya dormido a su clienta para luego abusar de ella.
“Posiblemente, dormía a las mujeres con el masaje o les daba alguna sustancia para abusar de ellas”, expresó Elvin Guzmán, portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula.
El vocero aseguró que ya existen indicios que confirman el abuso y que actualmente hay dos denuncias en su contra.
El detenido había instalado su centro de masajes en el barrio Barandillas de San Pedro Sula. La captura se realizó en la misma zona.
La víctima denunció que el hecho ocurrió en un cubículo, un espacio que mantenía la apariencia de una clínica terapéutica. La audiencia inicial se le programó para el 22 de agosto.