  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo

Autoridades policiales advirtieron que no descansarán hasta desarticular al "Cartel del Diablo", grupo acusado de sembrar terror en Yoro

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 18:17
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
1 de 12

La Policía Nacional lanzó una contundente advertencia contra la estructura criminal conocida como el “Cartel del Diablo”, asegurando que los operativos continuarán hasta capturar a todos sus integrantes.

 Foto: El Heraldo / Redes Sociales
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
2 de 12

El mensaje fue emitido por el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), comisionado Rolando Ponce Canales, quien afirmó que las autoridades mantienen acciones permanentes en distintas zonas del país.

 Foto: Redes Sociales
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
3 de 12

“Donde estén, como estén, cuando sea, donde sea y como sea, los voy a sacar de circulación”, expresó el jefe policial al referirse a los miembros de esta organización delictiva.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
4 de 12

Según las autoridades, el "Cartel del Diablo" es señalado de mantener en zozobra a comunidades de Yoro y sectores cercanos, debido a su presunta participación en múltiples hechos violentos.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
5 de 12

Las investigaciones vinculan a esta estructura con delitos como secuestro, asesinatos, extorsión, tráfico de drogas y asaltos en zonas rurales y montañosas del norte del país.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
6 de 12

En las últimas semanas, la Policía ha intensificado operativos en áreas de difícil acceso, especialmente en sectores montañosos donde supuestamente se ocultaban miembros de la organización criminal.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
7 de 12

Como resultado de esas acciones, ya suman cinco integrantes detenidos, entre ellos alias “El Descuartizador” y “Serrucho”, capturados recientemente durante allanamientos y operaciones tácticas. Las autoridades señalaron que ambos sujetos son investigados por su presunta participación en asesinatos y otros delitos de alto impacto registrados en la región.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
8 de 12

Uno de los casos que más atención ha generado es el secuestro y asesinato del pastor evangélico y caficultor Óscar Núñez, crimen por el que varios miembros de la estructura están bajo investigación. Asimismo, alias “El Descuartizador” es investigado por su posible vinculación en la muerte violenta de una mujer que fue encontrada decapitada.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
9 de 12

El director de la DPI aseguró que las fuerzas de seguridad no detendrán las operaciones hasta ubicar al presunto líder de la organización, conocido con el alias de “El Diablo”.

Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
10 de 12

“Donde se encuentren y donde se metan, no voy a descansar hasta dar con su captura y ponerlos a la orden de la justicia”, reiteró Rolando Ponce Canales.

 Foto: Redes Sociales
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
11 de 12

Las operaciones policiales continúan desarrollándose en sectores montañosos de Yoro y otros departamentos, donde los agentes realizan patrullajes, allanamientos y trabajos de inteligencia.

 Foto: El Heraldo
Donde sea y como sea” los atraparan: la advertencia de la DPI al Cartel del Diablo
12 de 12

Las autoridades consideran que estas acciones representan un golpe importante contra la estructura criminal, mientras reiteran su compromiso de continuar la lucha contra el crimen organizado en Honduras.

 Foto: El Heraldo
Cargar más fotos