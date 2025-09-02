Don José Tinoco, de 109 años, descansaba en su casa cuando un vehículo lo mató: el muro lo aplastó

Un anciano de 109 años y una maestra de primaria fueron las víctimas del fatal accidente ocurrido en Zacapa, Santa Bárbara.
Las víctimas fueron identificadas como don José Ceferino Tinoco, de 109 años, y Dilcia Mabel Paz, una maestra de educación primaria.
Reportes preliminares indican que el hecho se originó luego de que el carro de la maestra presentara desperfectos en su sistema de frenos, provocando que derrapara en la calle.
Imágenes muestran la casa del anciano con uno de los muros completamente destruidos; el impacto le quitó la vida de inmediato al adulto mayor.
Al no poder controlar su vehículo, terminó estrellándose exactamente en la pared de la sala de la casa de don José Ceferino, justo donde él estaba sentado.
El cuerpo del anciano quedó inerte en medio de los escombros de la pared. Vecinos lamentan su partida, ya que aún era un hombre con mucha energía.
La otra víctima, Dilcia Mabel Paz, maestra de educación primaria, fue trasladada a la sala de emergencias del Hospital Santa Bárbara Integrado, adonde llegó con graves lesiones, pero también falleció.
El fatal accidente habría ocurrido por un desperfecto en los frenos y, lamentablemente, terminó con la vida de dos personas muy queridas en el municipio.
José Ceferino Tinoco, quien era dueño de un negocio en la zona, era considerado la persona más longeva del municipio.
Las personas también lamentaron la muerte de la maestra: “Gracias, querida maestra, por su entrega a la niñez de este municipio”, expresaron en redes sociales.