Don José Tinoco, de 109 años, descansaba en su casa cuando un vehículo lo mató: el muro lo aplastó

La conductora que impactó la vivienda del anciano de 109 años también murió al colisionar contra la vivienda. Parte de la casa quedó destruida en Santa Bárbara.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 08:59
1 de 10

Un anciano de 109 años y una maestra de primaria fueron las víctimas del fatal accidente ocurrido en Zacapa, Santa Bárbara.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Las víctimas fueron identificadas como don José Ceferino Tinoco, de 109 años, y Dilcia Mabel Paz, una maestra de educación primaria.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Reportes preliminares indican que el hecho se originó luego de que el carro de la maestra presentara desperfectos en su sistema de frenos, provocando que derrapara en la calle.

 Foto: Cortesía
4 de 10

Imágenes muestran la casa del anciano con uno de los muros completamente destruidos; el impacto le quitó la vida de inmediato al adulto mayor.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Al no poder controlar su vehículo, terminó estrellándose exactamente en la pared de la sala de la casa de don José Ceferino, justo donde él estaba sentado.

 Foto: Cortesía
6 de 10

El cuerpo del anciano quedó inerte en medio de los escombros de la pared. Vecinos lamentan su partida, ya que aún era un hombre con mucha energía.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La otra víctima, Dilcia Mabel Paz, maestra de educación primaria, fue trasladada a la sala de emergencias del Hospital Santa Bárbara Integrado, adonde llegó con graves lesiones, pero también falleció.

 Foto: Cortesía
8 de 10

El fatal accidente habría ocurrido por un desperfecto en los frenos y, lamentablemente, terminó con la vida de dos personas muy queridas en el municipio.

 Foto: Cortesía
9 de 10

José Ceferino Tinoco, quien era dueño de un negocio en la zona, era considerado la persona más longeva del municipio.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Las personas también lamentaron la muerte de la maestra: “Gracias, querida maestra, por su entrega a la niñez de este municipio”, expresaron en redes sociales.

 Foto: Cortesía
