Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar "amigos"

Tres hombres en diferentes partes de Honduras perdieron la vida a manos de quienes creían que eran sus amigos, dejando familias y amistades genuinas enlutadas. Más detalles a continuación.
En las últimas horas ha hecho eco el caso de Darwin Antonio Bueso, un joven de 18 años a quien le quitaron la vida por querer robarle su vehículo.
Darwin Antonio salió con su presunto amigo a un balneario y luego pasaron por otra persona. Estos dos sujetos le exigieron a Darwin entregar la camioneta en la que se conducían y al negarse, lo estrangularon y amarraron a piedras, dejando su cuerpo abandonado en el río Chamelecón.
Por esta causa solo ha sido detenido uno de los implicados, el amigo y compañero de clase de la universidad de Darwin Bueso. Según las investigaciones, este individuo desde semanas atrás había planificado el atraco.
Por otro lado, se arrestó en la terminal del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales a un hombre de 22 años, acusado de matar a su mejor amigo.
El hombre había huído a Estados Unidos luego de que en octubre de 2023 el Juzgado de Letras Penal de Talanga lo requiriera por la muerte de su amigo.
"A él se le acusa del delito de homicidio a su mejor amigo, a quien en calor de una discusión, él le habría dado muerte a esta persona", explicó Alejandro Valladares, subinspector de la Policía Nacional.
En el municipio de San Esteban, Olancho, Daniel de Jesús Sevilla (45 años) murió a manos de un amigo suyo con el que departía mientras bebían bebidas alcohólicas.
El hecho ocurrió en la aldea El Tunal, donde Sevilla fue acribillado a disparos por su acompañante.
De acuerdo a información preliminar, los hombres discutieron por un trago de la bebida alcohólica. El amigo de Sevilla sacó su arma de fuego y le disparó. Tras cometer el crimen, huyó del lugar. La Policía Nacional aún no lo ha localizado para capturarlo.