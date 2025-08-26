  1. Inicio
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar "amigos"

A tres hombres les arrebataron la vida sus propios amigos en diferentes zonas de Honduras. A uno de ellos lo mataron por quererle robar su automóvil

  • 26 de agosto de 2025 a las 14:48
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
1 de 10

Tres hombres en diferentes partes de Honduras perdieron la vida a manos de quienes creían que eran sus amigos, dejando familias y amistades genuinas enlutadas. Más detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
2 de 10

En las últimas horas ha hecho eco el caso de Darwin Antonio Bueso, un joven de 18 años a quien le quitaron la vida por querer robarle su vehículo.

 Foto: redes sociales
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
3 de 10

Darwin Antonio salió con su presunto amigo a un balneario y luego pasaron por otra persona. Estos dos sujetos le exigieron a Darwin entregar la camioneta en la que se conducían y al negarse, lo estrangularon y amarraron a piedras, dejando su cuerpo abandonado en el río Chamelecón.

 Foto: redes sociales
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
4 de 10

Por esta causa solo ha sido detenido uno de los implicados, el amigo y compañero de clase de la universidad de Darwin Bueso. Según las investigaciones, este individuo desde semanas atrás había planificado el atraco.

 Foto: redes sociales
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
5 de 10

Por otro lado, se arrestó en la terminal del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales a un hombre de 22 años, acusado de matar a su mejor amigo.

 Foto: Cortesía
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
6 de 10

El hombre había huído a Estados Unidos luego de que en octubre de 2023 el Juzgado de Letras Penal de Talanga lo requiriera por la muerte de su amigo.

 Foto: Cortesía
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
7 de 10

"A él se le acusa del delito de homicidio a su mejor amigo, a quien en calor de una discusión, él le habría dado muerte a esta persona", explicó Alejandro Valladares, subinspector de la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
8 de 10

En el municipio de San Esteban, Olancho, Daniel de Jesús Sevilla (45 años) murió a manos de un amigo suyo con el que departía mientras bebían bebidas alcohólicas.

Foto: redes sociales
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
9 de 10

El hecho ocurrió en la aldea El Tunal, donde Sevilla fue acribillado a disparos por su acompañante.

 Foto: El Heraldo/imagen de referencia
Discordia: tres hombres fueron asesinados por quienes se hacían llamar amigos
10 de 10

De acuerdo a información preliminar, los hombres discutieron por un trago de la bebida alcohólica. El amigo de Sevilla sacó su arma de fuego y le disparó. Tras cometer el crimen, huyó del lugar. La Policía Nacional aún no lo ha localizado para capturarlo.

 Foto: redes sociales
