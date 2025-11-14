“Dijo que se tomó tres tragos”: vecinos de seis fallecidos por presunto alcohol adulterado en Atlántida

Al menos seis personas perdieron la vida la tarde del jueves 13 de noviembre, tras presuntamente ingerir bebidas alcohólicas en la comunidad de Toloa Adentro, municipio de Mezapa, departamento de Atlántida.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en una cantina del sector cuando comenzaron a sentirse mal de salud.
“Él era vecino, nosotros lo auxiliamos porque estaba con malestar. Lo que me dijo fue que se había tomado tres tragos”, relató uno de los residentes del sector en referencia a una de las víctimas.
Cinco de las víctimas murieron pocas horas después de consumir las bebidas, mientras que la sexta víctima falleció durante la madrugada.
Los fallecidos fueron identificados como Gilberto Fuentes López, de 66 años; Miguel Ángel Borjas Duarte, de 37 años; e Israel Alberto Vásquez, de 40 años.
Las autoridades también identificaron a José Omar Lara Ruiz, de 30 años —quien aparece en la fotografía—, y a Lázaro Alfredo García, de 45 años.
La sexta víctima aún no ha sido identificada por las autoridades; sin embargo, familiares aseguraron que ya habían sepultado el cuerpo.
Vecinos del sector relataron que las seis personas fallecidas trabajaban en la agricultura dentro de la aldea de Toloa.
“Trabajaban, pero a veces se echaban sus tragos”, relató Juan Amador, alcalde auxiliar de la comunidad, refiriéndose a las víctimas.
El Ministerio Público (MP) informó que ya abrió las investigaciones correspondientes para determinar la causa exacta de las muertes y confirmar o descartar que los decesos se deban al consumo de alcohol adulterado, como se dijo inicialmente.