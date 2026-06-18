"Dijiste que jamás me dejarías sola": Así reaccionan las redes tras la muerte de Dulce Suárez, fallecida en accidente de la CA-5

“Dijiste que jamás me dejarías sola, que siempre ibas a estar para mí”, es uno de los mensajes que más llma la atención en redes sociales tras la muerte de la agente de policía Dulce María Suárez, víctima del trágico accidente ocurrido este miércoles 17 de junio en El Rodeo, Comayagua. Sus publicaciones se han convertido en un espacio de despedida cargado de dolor.