"Dijiste que jamás me dejarías sola": Así reaccionan las redes tras la muerte de Dulce Suárez, fallecida en accidente de la CA-5

“Dijiste que jamás me dejarías sola, que siempre ibas a estar para mí”, es uno de los mensajes que más llma la atención en redes sociales tras la muerte de la agente de policía Dulce María Suárez, víctima del trágico accidente ocurrido este miércoles 17 de junio en El Rodeo, Comayagua. Sus publicaciones se han convertido en un espacio de despedida cargado de dolor.
Amigos, familiares y conocidos han inundado sus perfiles con mensajes que reflejan incredulidad, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Muchos aseguran no poder creer que la joven haya fallecido justo en un día que había comenzado con alegría.
Entre los comentarios más repetidos, destacan aquellos que la recuerdan como una buena madre, amiga y hermana, cualidades que sus cercanos resaltan con especial énfasis en cada mensaje de despedida que circula en redes.
“Te voy a extrañar con todo mi ser... fuiste la mejor amiga, una gran hija, una gran mamá, una gran hermana”, se lee en otra publicación que resume el dolor que ha dejado su partida entre quienes compartieron su vida cotidiana.
Con el paso de las horas, las redes sociales se han llenado de nuevas reacciones en sus publicaciones anteriores, donde usuarios que no la conocían personalmente también expresan solidaridad y tristeza por lo ocurrido.
Algunos comentarios reflejan incredulidad total ante la noticia, mientras otros se limitan a dejar emojis de dolor y mensajes cortos que evidencian el impacto emocional que ha generado su muerte.
La agente Dulce Suárez había celebrado horas antes sus 25 años de vida junto a sus seres queridos, sin imaginar que ese mismo día se convertiría en el último capítulo de su historia.
Su nombre figura entre las siete víctimas mortales del accidente registrado en la cuesta de El Rodeo, donde un autobús policial fue impactado por una grúa mientras se trasladaban de regreso a Danlí, El Paraíso.
Las investigaciones preliminares señalan que el vehículo pesado habría invadido el carril contrario, provocando el violento choque que dejó además varios agentes heridos y una escena de profundo dolor.
Mientras avanzan las diligencias oficiales, las redes sociales continúan siendo un espacio de despedida colectiva, donde el recuerdo de Dulce Suárez se mantiene vivo entre mensajes que combinan amor, tristeza y despedida.