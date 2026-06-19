"Imprudente en las maniobras": Dictan prisión preventiva a conductor de grúa por tragedia en El Rodeo

Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado que se mantenga la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial. En las próximas horas, el juez del caso deberá decidir si el conductor continúa en prisión preventiva o si accede a medidas sustitutivas, en un proceso que sigue bajo fuerte atención pública por la magnitud de la tragedia.