"Imprudente en las maniobras": Dictan prisión preventiva a conductor de grúa por tragedia en El Rodeo

Un juez determinó este jueves 18 de junio la detención judicial contra el conductor de la grúa involucrado en el accidente ocurrido en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, donde perdieron la vida siete agentes policiales en la carretera CA-5. La medida se tomó tras la audiencia de declaración de imputado.
El señalado es Francisco Javier Fernández Castro, quien permanece bajo custodia de las autoridades desde el día del siniestro vial registrado el pasado miércoles 17 de junio, mientras avanzan las diligencias del proceso judicial.
Durante la audiencia, el juzgado ordenó que el acusado continúe recluido de manera preventiva mientras se desarrolla la audiencia inicial, en la que se definirá si enfrentará el proceso en libertad o bajo otras medidas cautelares.
El Ministerio Público le imputa los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, relacionados con el fatal accidente que dejó de luto a la institución policial.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hallazgos preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalan que el vehículo pesado se desplazaba a exceso de velocidad en un tramo de descenso pronunciado.
Las autoridades sostienen que el comportamiento del conductor fue determinante en el impacto, al considerar que realizó maniobras consideradas imprudentes en la carretera CA-5, lo que habría impedido evitar la colisión.
El accidente se produjo cuando la grúa impactó violentamente contra un autobús en el que se transportaban agentes policiales que regresaban hacia Danlí, El Paraíso, tras haber realizado labores institucionales en Comayagua.
La fuerza del choque provocó una escena de destrucción en la vía, lo que obligó la movilización inmediata de cuerpos de socorro, personal del Cuerpo de Bomberos y unidades policiales para atender la emergencia.
Como resultado del hecho, siete policías murieron y varios más resultaron heridos, algunos de ellos trasladados a centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa, donde reciben atención médica especializada.
Mientras tanto, equipos técnicos de la DNVT continúan con el proceso de reconstrucción del accidente, con el objetivo de establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.
El caso ha generado un profundo dolor dentro de la Policía Nacional y en distintos sectores del país, especialmente entre familiares y compañeros de las víctimas, quienes han participado en actos de despedida y homenaje.
Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado que se mantenga la prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga y la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante el proceso judicial. En las próximas horas, el juez del caso deberá decidir si el conductor continúa en prisión preventiva o si accede a medidas sustitutivas, en un proceso que sigue bajo fuerte atención pública por la magnitud de la tragedia.