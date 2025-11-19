Despiden a Esteban Vargas, policía que perdió la vida tras un enfrentamiento en Chamelecón

Entre lágrimas, dolor y honores, la Policía Nacional (PN) le dio el último adiós al comisionado Esteban Vargas, quien murió la tarde del martes, en un enfrentamiento con delincuentes.
El hecho violento se registró en el barrio Montebello, sector de Chamelecón, San Pedro Sula, mientras el oficial de la policía realizaba un operativo de rutina.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la acción se realizó en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para inspecciones en zonas controladas por estructuras delictivas.
Durante la inspección, delincuentes abrieron fuego e iniciaron un enfrentamiento con los elementos de la policía que hacían parte del operativo.
Algunos de los disparos alcanzaron al comisionado Vargas y le arrebataron la vida de forma instantánea.
Otros agentes también resultaron heridos, sin embargo, lograron sobrevivir. Las autoridades afirmaron que fueron trasladados hasta un centro médico para recibir atención médica.
Tras el tiroteo, la policía ejecutó un operativo de saturación en la zona, logrando la captura de siete presuntos pandilleros de la 18. Se presume que todos estuvieron vinculados al ataque.
Familiares y compañeros de trabajo de Vargas acudieron este miércoles -18 de noviembre- a su despedida. El dolor era evidente en el rostro de todos los acompañantes.
"Hasta siempre amigo y compañero", fue uno de los mensajes que posteó la institución en relación con la pérdida de Vargas.
Durante el velatorio se rindieron diferentes honores al cuerpo del oficial. Una bandera de Honduras acompañó el ataúd durante todo el proceso.
La muerte de Vargas es la segunda que se registró el día martes. La mañana de ese mismo día, asesinos le arrebataron la vida a otro policía en el sector de Juticalpa, Olancho.
Ambas pérdidas han ocasionado un profundo dolor en la institución policial, que, de hecho, está en funciones para dar claridad a las muertes.