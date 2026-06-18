Soñaba con ser policía y murió con el uniforme: Delmi Espinoza, víctima de accidente en la CA-5

La agente de la Policía Nacional, Delmi Maritza Espinoza, es otra de las siete víctimas mortales del accidente vial registrado el reciente miércoles 17 de junio en la carretera CA-5 en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua, su muerte, como la de los demás servidores públicos, ha causado gran consternación en el país.