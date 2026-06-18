Soñaba con ser policía y murió con el uniforme: Delmi Espinoza, víctima de accidente en la CA-5

La agente de la Policía Nacional, Delmi Maritza Espinoza, es otra de las siete víctimas mortales del accidente vial registrado el reciente miércoles 17 de junio en la carretera CA-5 en la cuesta de El Rodeo, en Comayagua, su muerte, como la de los demás servidores públicos, ha causado gran consternación en el país.
Espinoza, de quien no se detalló la edad en reportes preliminares, era originaria de Gualiqueme, una localidad de Jamastrán, en Danlí, El Paraíso.
Según seres queridos de Delmi, ella "soñaba con ser policía", tener una carrera estable y contribuir con el bienestar de su familia.
Delmi, como los otros seis agentes que perdieron la vida en el brutal accidente causado por una grúa, estaba asignada a la Unidad Departamental de Policía (UDEP) número 7.
La joven agente viajaba con sus compañeros en un autobús asignado a la unidad. Regresaban de traer nuevas indumentarias policiales del Instituto Técnico Policial (ITP), cuando el bus fue impactado por una grúa que también terminó llevándose de encuentro el cabezal de una rastra.
Delmi Maritza y seis compañeros murieron tras ese siniestro. Otros diez agentes terminaron heridos, por lo que fueron trasladados de emergencia a varios centros asistenciales del país, con la finalidad de salvar sus vidas.
El motorista de la grúa, identificado como Francisco Javier Fernández Castro, fue requerido por las autoridades, argumentó que el automotor tenía "fallas mecánicas". Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investiga las causas del accidente.
Las autoridades dieron a conocer este jueves 18 de junio que está acusado de tres delitos: conducción temeraria, homicidio imprudente y daños y lesiones.
Mientras las investigaciones continúan, las familias de siete agentes caídos se encuentran devastados. Tras la autopsia, seis de los cuerpos fueron trasladados a Danlí para las respectivas honras fúnebres.
Familiares, colegas y amigos de Delmi y los demás policías fallecidos lloran su muerte este jueves y se preparan para darles el último adiós.