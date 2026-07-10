"Yo le dije que grabara; ella golpea a la niña": madre de alumna que registró agresión de maestra en Yoro

Según relató, la decisión de grabar surgió precisamente ante la falta de pruebas y el temor que existía entre otros estudiantes para documentar lo sucedido dentro del aula. "Yo le dije: 'Lo que vas a hacer es grabar'. Ella me respondió: 'No hay quien te grabe'. Y yo le dije: '¿Por qué?'. Me contestó: 'Porque todos tienen miedo'", recordó.