"Yo le dije que grabara; ella golpea a la niña": madre de alumna que registró agresión de maestra en Yoro

La controversia en torno al caso de la maestra Perla Díaz sumó una nueva versión este viernes 10 de julio, luego de que la madre de la estudiante que grabó el incidente asegurara que los problemas dentro del aula no eran recientes y que varios alumnos tenían temor de denunciar lo que ocurría.
Doris Ramírez, madre de la menor que registró el video viral, afirmó que su hija le comentaba con frecuencia sobre situaciones que, según ella, ocurrían durante las clases impartidas por la docente.
Aunque aclaró que su hija nunca había sido víctima de agresiones físicas, sostuvo que sí había recibido comentarios y expresiones que calificó como agresiones psicológicas.
"La docente les decía cosas feas, yo le dije que grabara", manifestó la mujer al referirse a las conversaciones que mantenía con su hija sobre lo que ocurría en el centro educativo.
Según relató, la decisión de grabar surgió precisamente ante la falta de pruebas y el temor que existía entre otros estudiantes para documentar lo sucedido dentro del aula. "Yo le dije: 'Lo que vas a hacer es grabar'. Ella me respondió: 'No hay quien te grabe'. Y yo le dije: '¿Por qué?'. Me contestó: 'Porque todos tienen miedo'", recordó.
La madre aseguró que algunos alumnos evitaban grabar o denunciar por miedo a sufrir consecuencias en sus calificaciones o incluso ser expulsados del centro educativo. "Me dijo un compañero de ella: 'Yo no grabo todo lo que dice la maestra por miedo a que me quite los puntos y me expulse'", relató.
Ramírez sostuvo además que otros estudiantes podrían confirmar situaciones similares y aseguró que, a su criterio, el problema no afectaba únicamente a su hija. "No hay alumno que diga lo contrario; tal vez el que no tuvo problemas con ella", expresó.
Pese a las acusaciones, la mujer afirmó que nunca tuvo problemas personales con la docente y que incluso mantenían una relación cordial fuera del ámbito escolar.
Asimismo, aseguró que no busca perjudicar profesionalmente a la maestra ni impedir que continúe ejerciendo la docencia, siempre y cuando no vuelvan a repetirse hechos similares.
"Yo lo que menos quiero es dañar a la profesora, pero sí que no vuelva a hacer represalias contra los alumnos", señaló.
La madre también reveló que jamás imaginó que el caso terminaría con la captura y judicialización de la docente, quien actualmente enfrenta un proceso por el presunto delito de trato degradante y se defenderá en libertad bajo medidas cautelares.
La madre de la estudiante que grabó el video aseguró que existía temor entre varios alumnos para denunciar situaciones dentro del aula.