De masacres a extorsión: El historial delictivo de “El Mensajero”, acribillado de 20 disparos

Con el número 18 plasmado en su pecho, “El Mensajero” supuestamnete formaba parte de una de las estructuras criminales más peligrosas de Honduras. Sobre él pesaba un amplio historial delictivo.
“El Mensajero” fue abatido con más de 20 disparos en una de las zonas más conflictivas de la capital, en el sector de Los Alpes, entre la colonia Peña por Bajo y la 14 de Marzo.
La víctima respondía al nombre de José Steven Godoy Castillo, de 26 años, conocido como “El Mensajero” o “El Silencioso”.
¿Cuál era su historial delictivo? “El Mensajero” fue detenido en múltiples ocasiones por su presunta participación en homicidios, extorsión y tráfico de drogas.
El joven de 26 años también estaba vinculado a una masacre en la aldea La Cañada, donde se presume que fungía como coordinador de estructuras delictivas dedicadas a delitos graves.
En La Cañada ya había sido capturado; ese día le decomisaron drogas listas para su distribución.
Las investigaciones preliminares también revelan que Godoy contaba con un amplio historial criminal, incluyendo cargos por asociación para delinquir, robo de vehículos y portación ilegal de armas de fuego.
¿Cómo fue el momento del asesinato? Caminaba por una calle solitaria cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon sin mediar palabra.
Pese a su historial delictivo, allegados a José aseguraron que había decidido tomar otro camino; incluso afirmaron que se había retirado de la pandilla y entregado su vida a la iglesia.
Aunque se dice que trató de alejarse de la vida criminal, supuestamente en las últimas semanas “El Mensajero” habría retomado contacto con estructuras delictivas.