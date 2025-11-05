"Si lo denunciaba, iba a matar a mis papás": Dayani Acosta tras ser atacada por su expareja en Olancho

Dayani Acosta pide justicia por lo que su expareja le hizo la noche del martes, luego de que la atacara a mordidas y golpes en su propia vivienda. Además, solicita ayuda psicológica para sus hijos. Esto dijo la joven tras el ataque.
Besy Dayani Acosta Matute, de 19 años de edad y madre de dos menores, fue atacada por su ahora expareja, Héctor Adrián Navarro López, en la comunidad El Pedregal, en San Francisco de la Paz, Olancho.
Según el relato de ella, todo ocurrió alrededor de las 8 de la noche del martes, cuando el hombre llegó a la casa y comenzó a insultarla, mientras ella se encontraba encerrada. Luego la agredió brutalmente con golpes y mordidas en el rostro y el cuerpo.
La joven madre explicó que su expareja la golpeaba constantemente, pero vivía bajo amenazas de él si lo acusaba ante las autoridades, pues "en varias ocasiones, cuando me llegó a golpear, él me decía que si lo denunciaba iba a matar a mi madre o a mi padre", reveló.
“Él se inventaba cosas, decía que yo vivía con su hermano, pero no es así, porque me mantenía encerrada y no salía a ningún lado. Todo el mundo pensaba que yo vivía con él y todo parecía normal”, dijo, refiriéndose al motivo del ataque.
El día del ataque, "yo no salí huyendo, me desmayé e incluso me tenía encerrada en la casa donde vivíamos. Mi mamá salió a comprar a la pulpería y yo le pedí ayuda, le pedí que buscara la manera de sacarme de esa casa", recordó Dayani.
Pese a sus heridas, la joven se preocupó aún más por la seguridad de sus dos pequeños y pidió también que se haga justicia por lo que su expareja le hizo.
“Lo único que quiero es que se haga justicia, porque llegar a estas cosas es complicado. Mis niños están en un estado que ni yo sé cómo los voy a atender, porque no quiero ni salir de la casa donde estoy ahora”, lamentó.
La madre de la joven denunció que “desde hace tiempo la venía golpeando; incluso yo había puesto la denuncia en la DPI. Ella se había ido a la casa porque él iba a golpearla. (El agresor) fue a la casa, la golpeó y le rompió el teléfono. Tengo pruebas de eso".
Las autoridades buscan a Héctor Adrián Navarro López por los delitos de privación injusta de la libertad agravada y violencia contra la mujer, en perjuicio de su compañera de hogar.