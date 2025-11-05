  1. Inicio
"Si lo denunciaba, iba a matar a mis papás": Dayani Acosta tras ser atacada por su expareja en Olancho

Con sus dos pequeños, Dayani Acosta huyó de su casa tras ser atacada a mordidas y golpes por su expareja, Héctor Navarro; ha recibido amenazas de su familia

  • 05 de noviembre de 2025 a las 17:40
1 de 10

Dayani Acosta pide justicia por lo que su expareja le hizo la noche del martes, luego de que la atacara a mordidas y golpes en su propia vivienda. Además, solicita ayuda psicológica para sus hijos. Esto dijo la joven tras el ataque.

Foto: Redes sociales
2 de 10

Besy Dayani Acosta Matute, de 19 años de edad y madre de dos menores, fue atacada por su ahora expareja, Héctor Adrián Navarro López, en la comunidad El Pedregal, en San Francisco de la Paz, Olancho.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Según el relato de ella, todo ocurrió alrededor de las 8 de la noche del martes, cuando el hombre llegó a la casa y comenzó a insultarla, mientras ella se encontraba encerrada. Luego la agredió brutalmente con golpes y mordidas en el rostro y el cuerpo.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

La joven madre explicó que su expareja la golpeaba constantemente, pero vivía bajo amenazas de él si lo acusaba ante las autoridades, pues "en varias ocasiones, cuando me llegó a golpear, él me decía que si lo denunciaba iba a matar a mi madre o a mi padre", reveló.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

“Él se inventaba cosas, decía que yo vivía con su hermano, pero no es así, porque me mantenía encerrada y no salía a ningún lado. Todo el mundo pensaba que yo vivía con él y todo parecía normal”, dijo, refiriéndose al motivo del ataque.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

El día del ataque, "yo no salí huyendo, me desmayé e incluso me tenía encerrada en la casa donde vivíamos. Mi mamá salió a comprar a la pulpería y yo le pedí ayuda, le pedí que buscara la manera de sacarme de esa casa", recordó Dayani.

Foto: Redes sociales
7 de 10

Pese a sus heridas, la joven se preocupó aún más por la seguridad de sus dos pequeños y pidió también que se haga justicia por lo que su expareja le hizo.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

“Lo único que quiero es que se haga justicia, porque llegar a estas cosas es complicado. Mis niños están en un estado que ni yo sé cómo los voy a atender, porque no quiero ni salir de la casa donde estoy ahora”, lamentó.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

La madre de la joven denunció que “desde hace tiempo la venía golpeando; incluso yo había puesto la denuncia en la DPI. Ella se había ido a la casa porque él iba a golpearla. (El agresor) fue a la casa, la golpeó y le rompió el teléfono. Tengo pruebas de eso".

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Las autoridades buscan a Héctor Adrián Navarro López por los delitos de privación injusta de la libertad agravada y violencia contra la mujer, en perjuicio de su compañera de hogar.

 Foto: Redes sociales
