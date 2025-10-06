  1. Inicio
Había sufrido un atentado antes: Darwin Irías, asesinado en un carwash en Olancho

Un hecho lamentable deja de luto a la comunidad del barrio Belén, en Olancho, luego de registrarse el crimen del joven Darwin José Irías, la noche del domingo

  • 06 de octubre de 2025 a las 16:08

En horas de la noche del domingo, Darwin Irías fue asesinado a disparos dentro de un carwash ubicado en el barrio Belén de Juticalpa, departamento Olancho, zona nororiental de Honduras. Aquí los detalles de lo ocurrido:

 Foto: Redes sociales

Darwin José Irías, un joven de 21 años de edad, fue asesinado de varios disparos dentro de su lugar de trabajo.

 Foto: Redes sociales

De acuerdo con versiones preliminares, Irías se encontraba en el carwash cuando fue atacado por hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones.

 Foto: Redes sociales

Aunque familiares del joven intentaron salvarle la vida y lo trasladaron hasta el Hospital Regional San Francisco, de Juticalpa, lamentablemente ya no presentaba signos vitales al llegar.

 Foto: Redes sociales

Una segunda persona resultó herida y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica, según informaron las autoridades policiales.

Foto: Redes sociales

Según las investigaciones, Darwin Irías ya había sido víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio de 2024, en una calle de la colonia 25 de Febrero de la misma zona.

 Foto: Redes sociales

En aquel entonces el joven únicamente resultó levemente herido junto a otro empleado, quienes fueron atendidos rápidamente y lograron sobrevivir.

 Foto: Redes sociales

Pese a las amenazas, el joven siguió laborando un año más en el mismo taller, hasta que un nuevo ataque logró acabar con su vida.

 Foto: Redes sociales

El crimen se suma a las muertes violentas registradas en la Semana Morazánica, donde casi una decena de personas perdieron la vida en diferentes zonas del país.

 Foto: Redes sociales

El cuerpo del joven está siendo velado en la Funeraria San Francisco esta tarde y será enterrado el martes a las 10:00 a.m.

 Foto: Redes sociales
