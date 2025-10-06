Había sufrido un atentado antes: Darwin Irías, asesinado en un carwash en Olancho

En horas de la noche del domingo, Darwin Irías fue asesinado a disparos dentro de un carwash ubicado en el barrio Belén de Juticalpa, departamento Olancho, zona nororiental de Honduras. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Darwin José Irías, un joven de 21 años de edad, fue asesinado de varios disparos dentro de su lugar de trabajo.
De acuerdo con versiones preliminares, Irías se encontraba en el carwash cuando fue atacado por hombres armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones.
Aunque familiares del joven intentaron salvarle la vida y lo trasladaron hasta el Hospital Regional San Francisco, de Juticalpa, lamentablemente ya no presentaba signos vitales al llegar.
Una segunda persona resultó herida y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica, según informaron las autoridades policiales.
Según las investigaciones, Darwin Irías ya había sido víctima de un atentado criminal el pasado 7 de junio de 2024, en una calle de la colonia 25 de Febrero de la misma zona.
En aquel entonces el joven únicamente resultó levemente herido junto a otro empleado, quienes fueron atendidos rápidamente y lograron sobrevivir.
Pese a las amenazas, el joven siguió laborando un año más en el mismo taller, hasta que un nuevo ataque logró acabar con su vida.
El crimen se suma a las muertes violentas registradas en la Semana Morazánica, donde casi una decena de personas perdieron la vida en diferentes zonas del país.
El cuerpo del joven está siendo velado en la Funeraria San Francisco esta tarde y será enterrado el martes a las 10:00 a.m.