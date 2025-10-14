Sufrió cuatro paros cardíacos: Daira Serrano, segunda víctima del accidente en Omoa

La menor Daira Serrano es la segunda víctima del accidente registrado en San Marcos, Omoa, luego de que una camioneta impactara la mototaxi en la que se trasladaba junto a sus dos primos y otros compañeros. Aquí más detalles:
Daira Siloé López Serrano, de 9 años de edad, murió pese a los intentos por salvarle la vida, luego de sufrir un accidente ocurrido al mediodía de ayer lunes, en la aldea San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.
Según el relato de los hechos, la colisión se produjo entre una camioneta blanca y una mototaxi que transportaba a los siete niños, quienes recién habían salido de su centro educativo y regresaban a su casa.
Vecinos de la zona se movilizaron rápidamente para sacar a los menores de la unidad y evaluar la gravedad de sus heridas. Algunos de ellos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas por su situación crítica
La primera víctima mortal fue el pequeño Jefferson Serrano, de tan solo 8 años, quien murió en el lugar de los hechos. Horas más tarde falleció su prima Daira Serrano.
López Serrano, quien era estudiante del cuarto grado, murió a eso de las 5:30 p.m. en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes.
Según el reporte médico, la menor murió al no soportar cuatro paros cardiacos.
Entre los heridos se encuentran Jefferson Noah Serrano Mejía, hermano gemelo de Sebastián, Karla Camila Martínez Serrano, de 9 años, estudiante de quinto grado; Eylin Serrano, alumna de tercer grado; Dilcia Denise López, de 12 años, también de quinto grado; Iker Martínez Redondo, de 7 años, estudiante de primer grado, y Christopher Osiel Banegas Contreras.
La conductora y uno de los hombres huyeron del lugar, mientras que el tercer acompañante fue requerido para efectos de investigación. Los tres resultaron ilesos.
Don Isidro Serrano, abuelo de tres de los menores, habló con Opsa y aseguró que "uno no se lo espera, pero como dicen, cada día hay que pedirle a Dios, por uno y las demás familias".
Doña Sonia Fuentes indicó entre lágrimas que “siento un gran dolor en mi corazón, yo los recibía en mi casa todos los fines de semana y ahora solo me quedan los recuerdos".
En redes sociales, familiares, conocidos y usuarios lamentan la muerte de la pequeña. “Ay, angelito de Dios, cómo duele tu partida. No te conozco, pero me duele, porque yo también tengo hijos. Que papito Dios te envuelva con su amor infinito; eres un ángel más en el cielo”, “Mi niña, qué dolor tu partida” y “Dios mío, qué está pasando con los niños”, son algunos de los comentarios en redes.