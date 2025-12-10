  1. Inicio
Capturan a cuatro policías de Jalteva por secuestrar a testigo protegido; pidieron L70 mil por su libertad

Los cuatro agentes son acusados de irrumpir en una vivienda en Olancho, secuestrar a un testigo protegido y exigir miles de lempiras a su familia

  • 10 de diciembre de 2025 a las 18:16
Cuatro integrantes de la Policía Nacional (PN), asignados al Centro de internamiento para menores infractores Jalteva, fueron capturados este miércoles -10 de diciembre- por suponerlos responsables de secuestrar y allanar la vivienda de un testigo protegido.

 Foto: Cortesía
Según la investigación, durante el mes de julio -de este 2025- los acusados irrumpieron violentamente en la casa de un testigo protegido en Santa María del Real, Olancho.

 Foto: Cortesía
Tras sacarlo por la fuerza, exigieron a sus familiares el pago de 70,000 lempiras a cambio de su liberación, según el expediente.

 Foto: Cortesía
La familia negoció y logró reducir el monto a 11,000 lempiras, dinero que habría sido entregado directamente a los agentes implicados.

 Foto: Cortesía
Las diligencias investigativas permitieron identificar a cada uno de los involucrados y confirmar su participación en el presunto secuestro.

 Foto: Cortesía
El primer señalado es José Eliezer Oseguera Aguilar, de 24 años, residente en Catacamas y adscrito igualmente a Jalteva. Oseguera Aguilar formó parte del grupo que habría sometido al testigo protegido y trasladado fuera de su vivienda por la fuerza.

 Foto: Cortesía
El segundo detenido es Óscar Andrés Blandín Blandín, de 28 años, quien residía en Ojojona y también laboraba como agente en Jalteva.

 Foto: Cortesía
El tercer capturado es Rolin Vicente Torres López, de 23 años, originario de Jocón, Yoro, y asignado al centro Jalteva.

 Foto: Cortesía
Torres López también figura como policía activo y es señalado por su participación en la irrupción violenta ocurrida en julio en Olancho.

 Foto: Cortesía
Y el cuarto detenido fue identificado como Kevin Uliser Maradiaga Centeno, de 21 años, residente en Choluteca y asignado en la colonia Kennedy.

 Foto: Cortesía
Maradiaga Centeno trabajaba como policía activo y, según la investigación, habría participado directamente en la retención ilegal del testigo protegido.

 Foto: Cortesía
Las órdenes de captura se emitieron luego de confirmar que los cuatro agentes presuntamente actuaron de manera conjunta durante el hecho.

 Foto: Cortesía
Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y ahora deberán enfrentar un proceso judicial por los delitos que se les imputan.

 Foto: Cortesía
Al momento de la detención se les decomisó cuatro teléfonos celulares que serán investigados por las autoridades.

Foto: Cortesía
