Cuadro a cuadro: el momento en que asesinan a dos hombres en una discoteca de Sabá, Colón

Un video captado por cámaras de seguridad muestra el instante en que dos personas perdieron la vida en el municipio de Sabá, Colón. A continuación, los detalles.
El 4 de octubre de 2025, varias personas se encontraban frente a una discoteca del municipio de Sabá, en el departamento de Colón. El video muestra a los presentes conversando tranquilamente. Pero, ¿qué sucede después?
Un vehículo tipo pick-up, color blanco, estaba estacionado en el lugar donde fueron asesinadas las dos personas, y varias personas lo rodeaban.
Minutos después, el video muestra que se desata un conflicto y las personas comienzan a empujarse, cuando segundos después un individuo sale de una de las viviendas ubicadas en la zona.
Tan solo segundos después se escucha un disparo, y una de las víctimas, que vestía una camisa roja, cae al suelo.
Tras el primer disparo, las personas que estaban en el lugar comenzaron a correr, y segundos después se escuchan más detonaciones. Otra persona cae abatida, a corta distancia de la primera víctima.
Ambos jóvenes quedaron tendidos a la orilla de una calle de tierra. En ese momento, los atacantes se subieron al pick-up y huyeron de la escena.
Minutos después, algunas personas regresaron al lugar y, impresionados por lo sucedido, vieron los cuerpos tendidos en el suelo. La Policía Nacional llegó poco después de lo ocurrido, mientras los presentes intentaban auxiliar a las víctimas. Sin embargo, ambas murieron de forma instantánea.
Las víctimas fueron identificadas como Anthony Cano Sevilla (22 años) y Maikol Enrique Rodríguez (20 años).
La Policía Nacional fue alertada por testigos del crimen, por lo que rápidamente se logró la captura de tres sospechosos en el barrio La Pava, de Sabá.
Las autoridades lograron decomisar el vehículo en el que se trasladaban. Los sospechosos fueron identificados como Dayron Eliud Bautista Banegas (39 años), Dayron Eliud Rivera (19 años) y Jefferson Josué Cerritos Bautista (26 años).
Los individuos fueron capturados en posesión de dos pistolas, dos cargadores metálicos y dos celulares.