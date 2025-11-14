Cuadro a cuadro del ataque de un asaltante a un guardia de la tercera edad en La Ceiba

Lamentablemente, un señor de la tercera edad fue atacado por un asaltante en horas de la madrugada de este viernes en La Ceiba.
El hecho se registró alrededor de las 2:15 de la mañana. El video, de casi dos minutos, muestra al asaltante acercarse al guardia cuando este estaba descansando.
La persona agredida fue identificada como Adonay Fonseca; al momento del ataque se encontraba cerca de unas cajas de cartón.
Poco a poco, el asaltante se fue acercando con un garrote en mano mientras el guardia estaba distraído. El sujeto se colocó la capucha.
Sin pensarlo, el asaltante levantó el garrote y comenzó a golpear al guardia de la tercera edad. La primera reacción del señor fue tratar de alejarse.
Fueron varios golpes los que el asaltante le propinó; con el paso de los segundos le dio fuertemente en la cabeza.
Específicamente, en el segundo 12 del video, el asaltante comienza a golpear al menos nueve veces a don Adonay, quebrándole el objeto en la cabeza.
El señor cayó al suelo y se observaba cómo le salía sangre de su cabeza mientras el agresor lo amenazaba.
Cuando el guardia estaba en el suelo, el asaltante tomó un pequeño bolso donde estaban las pertenencias de don Adonay y huyó.
El guardia logró levantarse del suelo, pero con graves heridas en la cabeza. Minutos después fue trasladado a un centro asistencial. En la imagen se observan las heridas en la cabeza y en la cara.