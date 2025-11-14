  1. Inicio
Cuadro a cuadro del ataque de un asaltante a un guardia de la tercera edad en La Ceiba

En plena madrugada, con un garrote en mano, un asaltante atacó a un guardia de la tercera edad para robarle sus pertenencias, dejándolo gravemente herido. Aquí el momento del ataque

  • 14 de noviembre de 2025 a las 14:05
1 de 10

Lamentablemente, un señor de la tercera edad fue atacado por un asaltante en horas de la madrugada de este viernes en La Ceiba.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El hecho se registró alrededor de las 2:15 de la mañana. El video, de casi dos minutos, muestra al asaltante acercarse al guardia cuando este estaba descansando.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

La persona agredida fue identificada como Adonay Fonseca; al momento del ataque se encontraba cerca de unas cajas de cartón.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Poco a poco, el asaltante se fue acercando con un garrote en mano mientras el guardia estaba distraído. El sujeto se colocó la capucha.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Sin pensarlo, el asaltante levantó el garrote y comenzó a golpear al guardia de la tercera edad. La primera reacción del señor fue tratar de alejarse.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Fueron varios golpes los que el asaltante le propinó; con el paso de los segundos le dio fuertemente en la cabeza.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Específicamente, en el segundo 12 del video, el asaltante comienza a golpear al menos nueve veces a don Adonay, quebrándole el objeto en la cabeza.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

El señor cayó al suelo y se observaba cómo le salía sangre de su cabeza mientras el agresor lo amenazaba.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Cuando el guardia estaba en el suelo, el asaltante tomó un pequeño bolso donde estaban las pertenencias de don Adonay y huyó.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El guardia logró levantarse del suelo, pero con graves heridas en la cabeza. Minutos después fue trasladado a un centro asistencial. En la imagen se observan las heridas en la cabeza y en la cara.

Foto: Redes sociales
