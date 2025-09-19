Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña

Un video fue publicado en las últimas horas donde se capta al inspector Kevin Pérez (QDDG) rescatando al niño Miguel Umaña en San Pedro Sula. En el video se ve cuando los compañeros de Pérez ayudan en el rescate y luego tratan de sacar al inspector y al menor Elvis Bautista, sin embargo, el lazo se rompió.
El incidente ocurrió en la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula, Cortés, cuando cinco niños jugaban en un quinel. Tres de ellos lograron salir ilesos antes de la crecida.
El policía, al escuchar los gritos de auxilio, logró rescatar a uno de los menores, pero en su intentó también fue arrastrado por la corriente junto con Elvis Eliú Bautista, quien aún se encuentra desaparecido.
El video muestra cuando el niño Miguel Umaña es sacado con ayuda de agentes policiales, no obstante, abajo se encontraba el inspector y el otro menor.
Umaña fue sacado con éxito y de inmediato se puso a salvo. Posteriormente los agentes policiales trataron de sacar al inspector y al menor Elvis Bautista, quienes se aferraban a un lazo.
Apenas sacaron al niño, los agentes se aprestaron a rescatar a las otras dos personas, pero hubo un fatídico desenlace al romperse el lazo.
Miguel Umaña dijo que el inspector Pérez no podía sostener a ambas personas y agradeció porque le terminó salvando la vida, lamentando las dos muertes.
Un agente policial se agachó para sostener el lazo, en ese momento el inspector Pérez y el menor aún se encontraban con vida.
Ese agente se agachó para ver dónde estaban Kevin Pérez y Elvis Bautista, quienes la corriente del agua ya los había arrastrado por unos metros.
Al menos cinco personas empezaron a halar el lazo para tratar de rescatar al inspector y el menor, pero el esfuerzo no dio resultados y el lazó cedió.
El video fue grabado por una persona que conducía y en redes sociales se comenzó a viralizar, demostrando que el inspector Kevin Pérez fue un héroe.
Uno de los policías reaccionó de inmediato luego que el lazo se rompió, pero la corriente ya había arrastrado al inspector Pérez y al menor Elvis Bautista.