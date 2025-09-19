  1. Inicio
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña

Un video muestra el momento donde el lazo se rompió y el inspector Kevin Pérez fue arrastrado junto al menor Elvis Bautista

  • 19 de septiembre de 2025 a las 10:38
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
1 de 12

Un video fue publicado en las últimas horas donde se capta al inspector Kevin Pérez (QDDG) rescatando al niño Miguel Umaña en San Pedro Sula. En el video se ve cuando los compañeros de Pérez ayudan en el rescate y luego tratan de sacar al inspector y al menor Elvis Bautista, sin embargo, el lazo se rompió.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
2 de 12

El incidente ocurrió en la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula, Cortés, cuando cinco niños jugaban en un quinel. Tres de ellos lograron salir ilesos antes de la crecida.

 Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
3 de 12

El policía, al escuchar los gritos de auxilio, logró rescatar a uno de los menores, pero en su intentó también fue arrastrado por la corriente junto con Elvis Eliú Bautista, quien aún se encuentra desaparecido.

 Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
4 de 12

El video muestra cuando el niño Miguel Umaña es sacado con ayuda de agentes policiales, no obstante, abajo se encontraba el inspector y el otro menor.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
5 de 12

Umaña fue sacado con éxito y de inmediato se puso a salvo. Posteriormente los agentes policiales trataron de sacar al inspector y al menor Elvis Bautista, quienes se aferraban a un lazo.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
6 de 12

Apenas sacaron al niño, los agentes se aprestaron a rescatar a las otras dos personas, pero hubo un fatídico desenlace al romperse el lazo.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
7 de 12

Miguel Umaña dijo que el inspector Pérez no podía sostener a ambas personas y agradeció porque le terminó salvando la vida, lamentando las dos muertes.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
8 de 12

Un agente policial se agachó para sostener el lazo, en ese momento el inspector Pérez y el menor aún se encontraban con vida.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
9 de 12

Ese agente se agachó para ver dónde estaban Kevin Pérez y Elvis Bautista, quienes la corriente del agua ya los había arrastrado por unos metros.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
10 de 12

Al menos cinco personas empezaron a halar el lazo para tratar de rescatar al inspector y el menor, pero el esfuerzo no dio resultados y el lazó cedió.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
11 de 12

El video fue grabado por una persona que conducía y en redes sociales se comenzó a viralizar, demostrando que el inspector Kevin Pérez fue un héroe.

Foto: Captura de pantalla
Cuadro a cuadro: captan momento donde inspector Kevin Pérez rescata al niño Miguel Umaña
12 de 12

Uno de los policías reaccionó de inmediato luego que el lazo se rompió, pero la corriente ya había arrastrado al inspector Pérez y al menor Elvis Bautista.

Foto: Captura de pantalla
