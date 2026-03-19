  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado

El informe brindado por el Ministerio Público revela a detalle cómo ocurrió el crimen del doctor Miguel Salgado, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y torturado en Lomas del Diamante

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 11:24
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
1 de 10

El Ministerio Público reveló los detalles del crimen del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas, quien laboraba en el Hospital Escuela, hecho ocurrido el 26 de noviembre en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa. Esto dice:

Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
2 de 10

Investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por fiscales de la institución y ejecutadas por miembros de la DPI revelan que todo ocurrió un conflicto de índole personal.

 Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
3 de 10

Presuntamente, Salgado Cabezas habría tenido una disputa con William Fernando Ábrego Ávila, quien habría ordenado a personas que laboran en una empresa de seguridad privada que lo mataran.

 Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
4 de 10

El informe indica que para ejecutar lo planificado, los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días para conocer sus movimientos.

 Foto: EL HERALDO
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
5 de 10

Mediante el uso de la fuerza, lo subieron a un vehículo tipo pick-up para trasladarlo hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willians Fernando Abrego Ávila (FOTO), el primer detenido por el caso.

 Foto: EL HERALDO
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
6 de 10

En ese lugar, el doctor fue agredido físicamente con piedras y torturado hasta causarle la muerte. Reportes indican que el crimen fue cometido con sadismo.

 Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
7 de 10

Seguidamente, los responsables huyeron, dejando el cuerpo abandonado en el sitio, donde fue localizado por las autoridades.

 Foto: EL HERALDO
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
8 de 10

El día del crimen, los hombres se trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Escuela, donde esperaron a la salida de su lugar de trabajo, donde luego lo interceptaron.

 Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
9 de 10

El Ministerio Público reveló que la ejecución fue ordenada por Ábrego Ávila, en coordinación con otras personas de la zona sur del país.

 Foto: Redes sociales
Lo vigilaron por varios días para matarlo: informe del crimen del doctor Miguel Salgado
10 de 10

Dos de ellas están detenidas e identificadas como Willians Fernando Abrego Ávila y Martín Antonio Rugama Solórzano.

 Sofía Portillo
Cargar más fotos