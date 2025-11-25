Su padre es sospechoso: hipótesis del crimen de la pequeña Cristy Discua en Olancho​​​​​​

El caso de la pequeña Cristy Discua dio un giro inesperado, pues aunque inicialmente se manejaba que murió tras dispararse al manipular un arma, se conoció que la menor fue herida por su propio padre. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
El hecho se registró la tarde del lunes -24 de noviembre- en Florida, Catacamas, Olancho, lugar donde la pequeña Cristy se encontraba en su propia vivienda, donde perdió la vida.
Las primeras versiones indicaban que la menor estaba manipulando un arma de fuego, por lo que se concluyó que la pequeña se disparó sola.
"Llegamos al lugar y encontramos lamentablemente a la menor sin vida y la madre de la menor que también tenía una herida en su pierna", indicó el oficial.
Sin embargo, esta versión fue desmentida por las autoridades policiales, explicando que no fue la menor quien se disparó, sino que se trataba de su propio padre.
Según el portavoz de la UMEP-15, Luis Eduardo Rodas Pérez, la primera hipótesis que manejan es que el disparo fue hecho por el padre de la pequeña.
"Como primera hipótesis se maneja que el padre se encontraba en una celebración familiar y en el afán de la celebración realizó un disparo al suelo, el que rebotó e impactó en la menor y también en la madre", explicó Rodas.
Hasta el momento se desconoce el paradero del padre, pues cuando llegaron hasta donde estaba la menor solo estaba ella con su madre.
Indicó que esta versión fue confirmada gracias a los testimonios de las personas que estaban en la celebración. "Estamos trabajando junto a la Fiscalía del Ministerio Público para poder realizar todas las diligencias correspondientes del caso", aseguró.
También manifestó que, hasta el momento, se desconoce si el padre de la niña tenía autorización para portar armas o si era militar, como se ha mencionado en redes sociales.