Su padre es sospechoso: hipótesis del crimen de la pequeña Cristy Discua en Olancho​​​​​​

Nuevas versiones policiales indicarían que la pequeña Cristy Discua, de tres años, no se habría disparado sola, sino que su padre estaría involucrado

  • 25 de noviembre de 2025 a las 16:25
1 de 10
1 de 10

El caso de la pequeña Cristy Discua dio un giro inesperado, pues aunque inicialmente se manejaba que murió tras dispararse al manipular un arma, se conoció que la menor fue herida por su propio padre. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Redes sociales
2 de 10
2 de 10

El hecho se registró la tarde del lunes -24 de noviembre- en Florida, Catacamas, Olancho, lugar donde la pequeña Cristy se encontraba en su propia vivienda, donde perdió la vida.

 Foto: Redes sociales
3 de 10
3 de 10

Las primeras versiones indicaban que la menor estaba manipulando un arma de fuego, por lo que se concluyó que la pequeña se disparó sola.

 Foto: Redes sociales
4 de 10
4 de 10

"Llegamos al lugar y encontramos lamentablemente a la menor sin vida y la madre de la menor que también tenía una herida en su pierna", indicó el oficial.

 Foto: Redes sociales
5 de 10
5 de 10

Sin embargo, esta versión fue desmentida por las autoridades policiales, explicando que no fue la menor quien se disparó, sino que se trataba de su propio padre.

 Foto: Redes sociales
6 de 10
6 de 10

Según el portavoz de la UMEP-15, Luis Eduardo Rodas Pérez, la primera hipótesis que manejan es que el disparo fue hecho por el padre de la pequeña.

 Foto: Redes sociales
7 de 10
7 de 10

"Como primera hipótesis se maneja que el padre se encontraba en una celebración familiar y en el afán de la celebración realizó un disparo al suelo, el que rebotó e impactó en la menor y también en la madre", explicó Rodas.

 Foto: Redes sociales
8 de 10
8 de 10

Hasta el momento se desconoce el paradero del padre, pues cuando llegaron hasta donde estaba la menor solo estaba ella con su madre.

 Foto: Redes sociales
9 de 10
9 de 10

Indicó que esta versión fue confirmada gracias a los testimonios de las personas que estaban en la celebración. "Estamos trabajando junto a la Fiscalía del Ministerio Público para poder realizar todas las diligencias correspondientes del caso", aseguró.

 Foto: Redes sociales
10 de 10
10 de 10

También manifestó que, hasta el momento, se desconoce si el padre de la niña tenía autorización para portar armas o si era militar, como se ha mencionado en redes sociales.

 Foto: Redes sociales
