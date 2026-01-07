  1. Inicio
¿Un crimen pasional? Esta es la hipótesis que se maneja sobre la muerte de Gladys Yaqueline

La Policía Nacional (PN) informó que la muerte de la menor que fue encontrada con las manos atadas y con varios signos de violencia en Puerto Cortés podría tratarse de un crimen pasional

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 11:49
La joven Gladys Yaqueline, fue encontrada sin vida y con varias heridas de arma blanca la noche del martes -6 de enero- en Puerto Cortés. ¿Cuál es la hipótesis que se maneja sobre el caso?

 Foto: Cortesía
El caso de Yaqueline, de 18 años de edad, ha causado conmoción entre la población de Puerto Cortés, especialmente, en la colonia El Naranjal, lugar en él fue encontrado el cuerpo de la joven.

 Foto: Cortesía
De acuerdo con las autoridades policiales, la primera hipótesis que se maneja del caso es que se trató de un crimen pasional, sin embargo, aseguraron que será la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quienes indagarán en lo ocurrido.

 Foto: Cortesía
Esta versión se fortaleció luego de que el abuelo de la joven afirmara que "se había ido a Villanueva con un muchacho” y que, de hecho, ya tenía cuatro meses de no verla.

Foto: Cortesía
“Ella solo llegaba donde la mamá”, dijo el abuelo de la menor, quien fue hallada sin vida en un matorral.

 Foto: Cortesía
La menor fue encontrada con las manos atadas y con varios signos de violencia.

Foto: Cortesía
La Policía Nacional (PN), por su parte, confirmó que el cuerpo de la joven presentaba "bastantes o varias muestras de apuñalamiento".

Foto: Cortesía
“La DPI ya está realizando toda la recolección de pruebas testificales para poder conocer cuáles serían algunas de las hipótesis”, afirmó la institución.

Foto: Cortesía
A la vez, el agente aseguró que “se presume” que se pudo haber tratado de un crimen pasional, no obstante, no es una versión confirmada.

Foto: Cortesía
Los familiares solicitaron que no trasladaran el cuerpo de la joven a la morgue para evitar trámites, por lo que no hubo un levantamiento oficial del cuerpo.

Foto: Cortesía
