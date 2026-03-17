Lo que se sabe de José Orellana, hermano de Kleivin que murió tras enfrentamiento con la Policía

La esposa de Kleivin Emilson Orellana Guzmán (foto de la derecha) dio a conocer que su cuñado, José Orellana, perdió la vida durante un operativo en el sector de los bajos, municipio de Choloma, Cortés. Aquí los detalles:
El domingo- 15 de marzo-, la Policía Nacional capturó a Kleivin Emilson Orellana, quien figuraba en la lista de los más buscados de Honduras y por cuya información las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil lempiras.
De acuerdo con información policial, Orellana es señalado como supuesto integrante y cabecilla de la estructura criminal conocida como “La Kleivona”, un grupo delictivo organizado vinculado a actividades relacionadas con el tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.
Durante la intervención, las autoridades lograron la captura de tres personas, entre ellas Kleivin. Su hermano, José Will Orellana Guzmán, por su parte, habría perdido la vida, según su cuñada.
“Llegaron a hacer una emboscada, me los desnudaron a los dos, a mi esposo y a Will. Los agarraron a quemarropa. Me le dispararon en la espalda a Willy y lo mataron lastimosamente”, afirmó la mujer. También puso en duda la versión oficial de las autoridades.
José Orellana tenía 25 años y residía en la colonia La Protección, en Choloma. Según el registro, enfrentaba cargos por privación de la libertad y asociación para delinquir.
Las autoridades lo identificaban como supuesto integrante de la estructura criminal “La Kleivona”. Dentro de ese grupo, era conocido con el alias de “José”.
La familia Orellana Guzmán rechaza cualquier vínculo con grupos criminales. Sostienen que se dedican al trabajo en el campo y atribuyen el hecho a un conflicto por tierras.
Por su parte, Kleivin Orellana enfrenta acusaciones por varios delitos. Entre ellos, su presunta participación en el asesinato del guardia municipal Henry Jonathan Mejía Velásquez en 2023.
Un tribunal de San Pedro Sula ordenó prisión preventiva contra Orellana Guzmán. Mientras tanto, el caso se suma a los hechos violentos que reflejan la situación de seguridad en el Valle de Sula.