“¿Por qué usted, gorda?”: Consternación por muerte de mujer que se habría lanzado de un carro en El Porvenir

“No hay palabras pa expresar lo que yo siento. Mi manita ¿Por qué usted, gorda? Yo quisiera que esto solo fuera un sueño, no sabe cómo me deja, mi chucha, no soportaba verla allí, yo no me creía eso. Ahora estaremos eternamente juntas, mi chucha, pero me va a hacer falta acá. Ay, mana!!! Se me fue, gorda. Descanse en paz, mi amor”, escribió la joven.