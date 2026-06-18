"Te fuiste, mi niña": Conmoción en Danlí por muerte de la policía Esmelin Herrera

Entre los siete agentes que perdieron la vida en el fatídico accidente en la carretera CA-5, en El Rodeo, Comayagua, el reciente miércoles 17 de junio, se identificó a la agente policial Esmelin Herrera, causando gran consternación en su comunidad. ¿De dónde era? Esto se sabe.
Esmelin Herrera, cuya edad no se ha mencionado en reportes oficiales, era originaria de la localidad de Aguas Calientes, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso.
Era agente de la Policía Nacional, asignada a la Unidad Departamental de Policía (UDEP) número 7.
El día de la tragedia, Esmelin Herrera y sus compañeros agentes regresaba del Instituto Técnico Policial (ITP) en Comayagua, donde habían ido para retirar uniformes policiales, sin imaginar la tragedia que se avecinaba.
Alrededor de las 4:00 de la tarde la unidad de transporte en la que retornaban con destino a Danlí fue impactada por una grúa que era conducida por Francisco Javier Fernández Castro, quien supuestamente perdió el control del automotor por "problemas mecánicos", y que terminó impactando contra un cabezal, empeorando el panorama en la cuesta de El Rodeo, según el reporte de las autoridades.
En la tragedia perdió la vida Esmelin y seis de sus compañeros pertenecientes a la misma unidad, mientras que otros diez resultaron heridos, por lo que tuvieron que ser movilizados de emergencia para diversos centros asistenciales del país.
El comisionado Wilber Mayer manifestó que están investigando para determinar las causas del fatídico accidente que enluta a la Policía Nacional.
La muerte de Herrera ha causado gran conmoción en la comunidad, y desde redes sociales, quienes la conocieron se pronunciaron para dejar mensajes de consternación y apoyo a la familia de la agente.
"Mi muñeca, no. Que Dios y la virgencita me la reciban con mucho amor, la voy a extrañar tanto, mi amor. Calidad de gente se me acaba de ir para el cielo, nunca olvidaré todos los momentos lindos junto a usted, mi corazón se me ha hecho chiquitito al recibir esta noticia", escribió su amiga en una sentida publicación.
"Te fuiste, mi niña. Que el Señor y la Virgen Santísima te reciban allá en el cielo. Qué pesar saber que ya no estás", escribió otro de sus seres queridos tras la terrible noticia.
La comunidad de Aguas Calientes también lamentó la muerte de la agente a través de una página de Facebook. "Esmelin deja un legado de servicio, valentía y compromiso que permanecerá en la memoria de quienes la conocieron".
"Que el Señor les conceda paz para sus corazones, consuelo para sus almas y la esperanza de que algún día volverán a encontrarse", agregaron. Entre los comentarios también se leía preocupación por su madre y sus seres queridos. "Dios le dé fuerza a su madre y familia, qué tristeza", escribieron.
Esmelin Herrera viajaba ese martes de regreso a Danlí, pero lastimosamente no llegó. Su familia, amigos y demás seres queridos se encuentra devastados por la irreparable pérdida. En medio del dolor, esperan justicia por parte de las autoridades.
Mientras el conductor de la grúa está requerido, la Policía Nacional enfrenta el duelo por siete agentes caídos en un solo día. El país en general se encuentra conmocionado por la tragedia.