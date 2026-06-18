"Te fuiste, mi niña": Conmoción en Danlí por muerte de la policía Esmelin Herrera

Alrededor de las 4:00 de la tarde la unidad de transporte en la que retornaban con destino a Danlí fue impactada por una grúa que era conducida por Francisco Javier Fernández Castro, quien supuestamente perdió el control del automotor por "problemas mecánicos", y que terminó impactando contra un cabezal, empeorando el panorama en la cuesta de El Rodeo, según el reporte de las autoridades.