Lo lanzaron al río con piedras amarradas: así ocultaron el cuerpo de Darwin Bueso

Su familia lo buscaba desesperadamente, pero fue hasta que los asesinos confesaron dónde estaba el cuerpo que lo hallaron. Darwin fue lanzado al río, atado con piedras

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:11
1 de 10

El joven universitario Edwin Antonio Bueso había sido reportado como desaparecido por sus familiares y fue hallado sin vida luego de que uno de los involucrados en el crimen confesara que lo habían lanzado al río Chamelecón, en la zona norte de Honduras.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Según la Policía, el universitario, que habría sido asesinado por uno de sus amigos, fue estrangulado y su cuerpo arrojado al río para que se hundiera y así evitar que lo encontraran.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Aunque el plan estaba dirigido a robar el vehículo, después de asesinarlo, a unos 300 metros de donde lanzaron el cuerpo abandonaron el carro.

 Foto: Cortesía
4 de 10

El vehículo que querían robar era una Honda CR-V color negro. Uno de los sospechosos confesó cómo ocultaron el cuerpo y fue así como la Policía logró encontrarlo.

 Foto: Cortesía
5 de 10

La Policía llegó hasta la zona específica donde se confesó que habían lanzado el cuerpo del joven y lograron recuperarlo.

 Foto: Cortesía
6 de 10

El principal acusado, un joven de 18 años, supuestamente el más cercano a él, enfrentará cargos por homicidio, privación injusta de la libertad y robo de vehículo.

 Foto: Cortesía
7 de 10

La captura de tres sospechosos se realizó en el puente Plateado de la colonia Morales IV, se desconoce si hay más involucrados.

Foto: Cortesía
8 de 10

El reporte indica que Bueso salió con su compañero universitario hacia un balneario en Cofradía y, tras recoger a un tercer sujeto, fue obligado a entregar su vehículo. Al resistirse, fue estrangulado, amarrado con piedras y arrojado al río Chamelecón.

 Foto: Cortesía
9 de 10

La desaparición de la víctima fue reportada tan solo horas después de que perdieran contacto con él. Supuestamente desapareció el domingo, pero su cuerpo fue hallado el pasado lunes 25 de agosto.

 Foto: Cortesía
10 de 10

Familiares del joven lo recuerdan como alguien tranquilo, dedicado a sus estudios y con muchas metas por cumplir. Hoy lamentan que haya perdido la vida en manos de su supuesto amigo.

 Foto: Cortesía
