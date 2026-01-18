Con machetazos en su cuerpo y sin vida: así fue hallada Silvia Padilla cerca de un cementerio

Una mujer fue asesinada a machetazos cerca del cementerio de Agua Blanca Norte, en El Progreso, Yoro. Aquí los detalles del crimen
La víctima fue identificada como Silvia Padilla, quien residía en la colonia Núñez, El Progreso. Según informes, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca
Así fue hallado su cuerpo. Según informes, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca.
Silvia Padilla fue encontrada sin vida en las inmediaciones del cementerio de Agua Blanca Norte, lugar donde se desplazaron las autoridades tras recibir el reporte del hallazgo.
La Policía Nacional llegó al sitio para acordonar el área y recolectar indicios, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del crimen.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato, y se desconocen los responsables del hecho.
Algunas personas cercanas a la víctima y usuarios en redes sociales han especulado que el homicidio podría estar relacionado con problemas personales, aunque esta versión aún no tiene respaldo oficial.
Varias personas han lamentado lo sucedido. Digna Acosta escribió: “Dios le dé fuerza a la familia, a mi padrino, a sus hijos”.
Por su parte, Odair Silva Flores expresó: “Dios mío, tanta maldad en nuestro país, que Dios les dé fuerzas a sus familiares”.
Otra de las reacciones fue publicada por Migdalia Girón: “Ay Dios, no lo puedo creer todavía, yo la conocí, ¡qué barbaridad! Dejar sus hijos sin mamá, ay Dios, qué triste la verdad”.