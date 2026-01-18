  1. Inicio
Con machetazos en su cuerpo y sin vida: así fue hallada Silvia Padilla cerca de un cementerio

Silvia Padilla presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca al ser encontrada sin vida. A continuación, los detalles sobre cómo fue hallado su cuerpo en El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 10:16
1 de 10

Una mujer fue asesinada a machetazos cerca del cementerio de Agua Blanca Norte, en El Progreso, Yoro. Aquí los detalles del crimen

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La víctima fue identificada como Silvia Padilla, quien residía en la colonia Núñez, El Progreso. Según informes, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Así fue hallado su cuerpo. Según informes, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Silvia Padilla fue encontrada sin vida en las inmediaciones del cementerio de Agua Blanca Norte, lugar donde se desplazaron las autoridades tras recibir el reporte del hallazgo.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

La Policía Nacional llegó al sitio para acordonar el área y recolectar indicios, con el objetivo de iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del crimen.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato, y se desconocen los responsables del hecho.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Algunas personas cercanas a la víctima y usuarios en redes sociales han especulado que el homicidio podría estar relacionado con problemas personales, aunque esta versión aún no tiene respaldo oficial.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Varias personas han lamentado lo sucedido. Digna Acosta escribió: “Dios le dé fuerza a la familia, a mi padrino, a sus hijos”.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Por su parte, Odair Silva Flores expresó: “Dios mío, tanta maldad en nuestro país, que Dios les dé fuerzas a sus familiares”.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Otra de las reacciones fue publicada por Migdalia Girón: “Ay Dios, no lo puedo creer todavía, yo la conocí, ¡qué barbaridad! Dejar sus hijos sin mamá, ay Dios, qué triste la verdad”.

 Foto: Redes sociales
