Con el carro destrozado y con sangre: así intentó huir un hombre tras matar a un motociclista

Esposadoo y con su automóvil destruido, así fue capturado un joven que conducía en estado de ebriedad, luego de haber provocado la muerte de un motociclista varios metros atrás del lugar donde fue interceptado.
De acuerdo con el informe preliminar, el conductor, bajo los efectos del alcohol, arrolló a un motociclista y le quitó la vida en el anillo periférico. Hasta el momento, el joven no ha sido identificado.
Tras su detención, el sospechoso se quedó dormido dentro de la patrulla policial. La tragedia ocurrió a la altura de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El joven se desplazaba en un Honda Civic blanco, el cual presentaba daños severos en la parte frontal y restos de sangre visibles en el techo del vehículo.
Según versiones oficiales, el conductor circulaba a alta velocidad y en estado de ebriedad cuando impactó al motociclista, a quien habría arrastrado por varios metros. La persona sin vida responde al nombre de José Francisco Zúñiga López.
La motocicleta en la que se transportaba la víctima también quedó destruida. Varias de sus piezas quedaron esparcidas en la vía, mientras que el cuerpo del fallecido quedó tendido sobre el pavimento a consecuencia del fuerte impacto.
El conductor intentó escapar, aparentemente inconsciente de lo que había ocurrido. Sin embargo, tras avanzar algunos metros, fue observado por militares, quienes notaron que el vehículo presentaba golpes evidentes.
Al percatarse del estado del automóvil, que incluso tenía restos de sangre, las autoridades intentaron detenerlo para verificar lo sucedido. Al no acatar la orden de alto, se vieron obligadas a disparar contra una de las llantas para obligarlo a detenerse.
El conductor perdió el control del vehículo al dañarse el rin y así lo capturaron. Hasta el momento se desconoce su identidad y edad exacta, aunque a simple vista se estima que tendría entre 20 y 30 años.