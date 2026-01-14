Con 20 disparos, una soga en su cuello, manos y pies atadas: así hallaron Walter Ortiz en La Ceiba

A Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años de edad, pertenecía el cuerpo que fue encontrado en un sector de La Ceiba. Estos son los detalles de cómo fue localizado.
Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez residía en la colonia Las Acacias, pero su cuerpo fue hallado en la colonia Sarmiento, en La Ceiba.
El cuerpo fue encontrado cerca de una poza de agua y estaba cubierto con una sábana. ¿Qué descubrieron los investigadores al llegar al lugar?
La víctima presentaba múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El crimen habría ocurrido el pasado 13 de enero.
Además de las heridas de bala, el joven de 23 años tenía las manos y los pies atados, lo que alimenta la hipótesis de que fue llevado al sitio contra su voluntad.
De manera preliminar se conoció que la víctima habría sido abandonada en el lugar desde un vehículo por sujetos desconocidos, en una zona solitaria.
El cuerpo del joven quedó tendido en una calle de tierra, a la orilla de una poza de agua. Los responsables huyeron del lugar tras dejarlo ahí.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el crimen, aunque ya manejan una hipótesis inicial del caso.
De forma extraoficial, se indicó que la muerte del joven podría estar vinculada a posibles enemistades.
En redes sociales, el joven se mostraba muy activo y compartía fotografías relacionadas con sus pasatiempos y actividades cotidianas.