Compañeros de inspector Kevin Pérez lo despiden entre llanto y homenajes

Compañeros del inspector Kevin Pérez despidieron entre llanto y homenajes a su compañero, quien falleció como un héroe al tratar de salvar dos niños en San Pedro Sula. Estas son las imágenes y la despedida que le hizo la Policía Nacional.
Elementos de la Academia Nacional de Policía le hicieron las honras fúnebres a Kevin Pérez, quien era inspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Altos mandos de la Policía Nacional llegaron al sepelio cargando fotos y haciendo homenaje al joven, quien desapareció junto a un menor tras ser arrastrados por la corriente de un riachuelo.
Kevin Pérez Vargas se desempeñaba como subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Según los reportes, la tarde del domingo 14 de septiembre el hombre se lanzó a las turbulentas aguas de un afluente en San Pedro Sula, Cortés, con el objetivo de salvar la vida de dos menores.
Tras ver a los niños en peligro, testigos aseguran que el inspector no dudó en ingresar al cauce, pese a lo fuerte de la corriente, logrando que al menos un menor lograra salir con vida y ser atendido por paramédicos en el lugar.
El cuerpo del oficial fue recuperado el pasado lunes 15 de septiembre en un crique del barrio Cabañas y, en la madrugada del martes, fue llevado hasta la casa de sus padres.
La carroza fúnebre que trasladaba el cuerpo del inspector llegó a la colonia Brisas del Pinal, en Santa Bárbara, alrededor de las 2:00 de la madrugada y, a las 10:00 de la mañana, fue llevado hasta la comunidad de La Cuesta, el lugar que lo vio nacer.
Tras 24 horas de intensa búsqueda, la Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del inspector de policía, Kevin Pérez Vargas, quien fue arrastrado por la fuerza de una quebrada cuando intentaba rescatar a un niño. Su cuerpo fue encontrado el 15 de septiembre.
El entierro del inspector Kevin Pérez se realizó entre la colonia Brisas del Pinal en San Pedro Sula y su tierra natal en La Cuesta, Santa Bárbara.
El féretro fue trasladado por compañeros policiales, mientras una caravana de policías, familiares, amigos y vecinos acompañaba el recorrido hasta su lugar de descanso final.
Amigos y compañeros del inspector destacaron su dedicación y vocación de servicio, recordándolo como un servidor público comprometido con la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la Policía Nacional, estuvo presente en el sepelio del inspector Kevin Pérez en La Cuesta, Santa Bárbara.