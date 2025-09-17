Compañeros de inspector Kevin Pérez lo despiden entre llanto y homenajes

  1. Inicio
Altos mandos de la Policía Nacional estuvieron presentes en el sepelio del inspector Kevin Pérez

  • 17 de septiembre de 2025 a las 14:58
Compañeros del inspector Kevin Pérez despidieron entre llanto y homenajes a su compañero, quien falleció como un héroe al tratar de salvar dos niños en San Pedro Sula. Estas son las imágenes y la despedida que le hizo la Policía Nacional.

Fotos: Franklin Muñoz - El Heraldo
Elementos de la Academia Nacional de Policía le hicieron las honras fúnebres a Kevin Pérez, quien era inspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Altos mandos de la Policía Nacional llegaron al sepelio cargando fotos y haciendo homenaje al joven, quien desapareció junto a un menor tras ser arrastrados por la corriente de un riachuelo.

Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Kevin Pérez Vargas se desempeñaba como subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Según los reportes, la tarde del domingo 14 de septiembre el hombre se lanzó a las turbulentas aguas de un afluente en San Pedro Sula, Cortés, con el objetivo de salvar la vida de dos menores.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Tras ver a los niños en peligro, testigos aseguran que el inspector no dudó en ingresar al cauce, pese a lo fuerte de la corriente, logrando que al menos un menor lograra salir con vida y ser atendido por paramédicos en el lugar.

Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
El cuerpo del oficial fue recuperado el pasado lunes 15 de septiembre en un crique del barrio Cabañas y, en la madrugada del martes, fue llevado hasta la casa de sus padres.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
La carroza fúnebre que trasladaba el cuerpo del inspector llegó a la colonia Brisas del Pinal, en Santa Bárbara, alrededor de las 2:00 de la madrugada y, a las 10:00 de la mañana, fue llevado hasta la comunidad de La Cuesta, el lugar que lo vio nacer.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Tras 24 horas de intensa búsqueda, la Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del inspector de policía, Kevin Pérez Vargas, quien fue arrastrado por la fuerza de una quebrada cuando intentaba rescatar a un niño. Su cuerpo fue encontrado el 15 de septiembre.

Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
El entierro del inspector Kevin Pérez se realizó entre la colonia Brisas del Pinal en San Pedro Sula y su tierra natal en La Cuesta, Santa Bárbara.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
El féretro fue trasladado por compañeros policiales, mientras una caravana de policías, familiares, amigos y vecinos acompañaba el recorrido hasta su lugar de descanso final.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Amigos y compañeros del inspector destacaron su dedicación y vocación de servicio, recordándolo como un servidor público comprometido con la seguridad y la vida de los ciudadanos.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
Juan Manuel Aguilar Godoy, director de la Policía Nacional, estuvo presente en el sepelio del inspector Kevin Pérez en La Cuesta, Santa Bárbara.

 Foto: Franklin Muñoz - El Heraldo
