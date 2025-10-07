Colocan flores en la cruz de Kevin Pérez y del niño Elvis Eliú en San Pedro Sula

En un emotivo acto de recuerdo, compañeros policiales rindieron homenaje al inspector Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú Bautista. Aquí las imágenes:
El inspector y Elvis Eliú perdieron la vida durante una tragedia ocurrida el pasado 14 de septiembre en la quebrada La Primavera, en el bulevar del Sur de San Pedro Sula.
Sus compañeros colocaron sobre la cruz y la adornaron con flores en el sitio del suceso y liberaron globos al cielo como símbolo de respeto y memoria hacia las víctimas.
El informe policial detalla que el inspector Pérez se lanzó a las aguas al observar que dos menores eran arrastrados por la corriente.
Logró rescatar a uno, pero al intentar salvar a Elvis Eliú, de 11 años, fue arrastrado por la fuerza del caudal y perdió la vida.
Su cuerpo fue hallado el 15 de septiembre entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas.
Su muerte causó gran conmoción entre sus compañeros, quienes lo recordaron como un agente comprometido y valiente.
El velorio del inspector se realizó en dos lugares: inicialmente en la colonia Brisas del Pinal, Santa Bárbara, y posteriormente en La Cuesta, su comunidad natal, donde fue despedido con honores.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Honduras informó la suspensión de la búsqueda del menor Elvis Eliú Bautista Guillén el pasado 23 de septiembre, luego de días de intensos operativos sin resultados.
El subteniente Gabriel Chacón, jefe de operaciones del cuerpo de socorro, indicó que las labores de rastreo se extendieron desde la quebrada La Primavera hasta el río Chamelecón, en La Lima y Baracoa, e incluso hasta su desembocadura en el mar de Puerto Cortés, sin éxito.