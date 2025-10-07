  1. Inicio
Colocan flores en la cruz de Kevin Pérez y del niño Elvis Eliú en San Pedro Sula

Compañeros, familiares y vecinos recordaron con ofrendas y globos a las víctimas que murieron en la quebrada La Primavera durante un intento de rescate

  • 07 de octubre de 2025 a las 12:07
En un emotivo acto de recuerdo, compañeros policiales rindieron homenaje al inspector Kevin Pérez y al niño Elvis Eliú Bautista. Aquí las imágenes:

Foto: redes sociales
El inspector y Elvis Eliú perdieron la vida durante una tragedia ocurrida el pasado 14 de septiembre en la quebrada La Primavera, en el bulevar del Sur de San Pedro Sula.

 Foto: redes sociales
Sus compañeros colocaron sobre la cruz y la adornaron con flores en el sitio del suceso y liberaron globos al cielo como símbolo de respeto y memoria hacia las víctimas.

 Foto: redes sociales
El informe policial detalla que el inspector Pérez se lanzó a las aguas al observar que dos menores eran arrastrados por la corriente.

Foto: redes sociales
Logró rescatar a uno, pero al intentar salvar a Elvis Eliú, de 11 años, fue arrastrado por la fuerza del caudal y perdió la vida.

 Foto: redes sociales
Su cuerpo fue hallado el 15 de septiembre entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas.

 Sharon Lainez
Su muerte causó gran conmoción entre sus compañeros, quienes lo recordaron como un agente comprometido y valiente.

 Foto: EL HERALDO
El velorio del inspector se realizó en dos lugares: inicialmente en la colonia Brisas del Pinal, Santa Bárbara, y posteriormente en La Cuesta, su comunidad natal, donde fue despedido con honores.

 Foto: EL HERALDO
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Honduras informó la suspensión de la búsqueda del menor Elvis Eliú Bautista Guillén el pasado 23 de septiembre, luego de días de intensos operativos sin resultados.

 Foto: EL HERALDO
El subteniente Gabriel Chacón, jefe de operaciones del cuerpo de socorro, indicó que las labores de rastreo se extendieron desde la quebrada La Primavera hasta el río Chamelecón, en La Lima y Baracoa, e incluso hasta su desembocadura en el mar de Puerto Cortés, sin éxito.

 Sharon Lainez
