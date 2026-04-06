Cianuro esparcido, labores de limpieza y carril sin paso: fotos aéreas del lugar del accidente en Quimistán

Sin acceso y en alerta roja se encuentra parte de la carretera CA-4, a la altura de La Ceibita, en Quimistán, Santa Bárbara, tras registrarse un accidente vial que dejó nueve víctimas tras el choque de un bus y una rastra que transportaba cianuro, un material altamente tóxico. Aquí las fotos aéreas:
El percance involucró una rastra que transportaba cianuro granulado en estado sólido, lo que obligó a activar protocolos de seguridad inmediatos. Las autoridades establecieron un perímetro de 800 metros como área de restricción para proteger a la población.
Como medida preventiva, se prohibió la circulación vehicular y peatonal en el tramo afectado. Sin embargo, para mantener la conectividad, se habilitó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa.
El cierre se mantendrá por tiempo indefinido hasta garantizar condiciones seguras, mientras en el lugar trabajan equipos del Cuerpo de Bomberos, personal especializado de la Empresa Nacional Portuaria y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El accidente se produjo en la cuesta Los Limones, en el departamento de Santa Bárbara, y dejó varios muertos y heridos en el lugar. Entre las víctimas están ambos conductores.
La tragedia se intensificó por el desprendimiento del contenedor de cianuro, que cayó sobre un bus tipo coaster que trasladaba pasajeros.
La presencia del químico obligó a la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) a emitir medidas preventivas. Se recomendó a los conductores mantener los vidrios cerrados y extremar precauciones hasta que la zona estuviera asegurada.
Las labores de limpieza están a cargo de personal especializado de la empresa que transportaba el cianuro, con el apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Segundo Batallón de Artillería, el Tercer Batallón de Protección Ambiental, así como del Ministerio Público y de la Fiscalía de Ambiente, que supervisan la operación.
Las autoridades recomiendan a los habitantes de las comunidades cercanas mantenerse alejados del área afectada, debido a los riesgos de contaminación y exposición al químico.
La coordinación entre instituciones continúa para garantizar la seguridad de la población y el despeje total de la carretera.