Cianuro esparcido, labores de limpieza y carril sin paso: fotos aéreas del lugar del accidente en Quimistán

Las labores de limpieza están a cargo de personal especializado de la empresa que transportaba el cianuro, con el apoyo de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Segundo Batallón de Artillería, el Tercer Batallón de Protección Ambiental, así como del Ministerio Público y de la Fiscalía de Ambiente, que supervisan la operación.