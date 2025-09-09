  1. Inicio
A pocos metros de una posta policial mataron a despachador de bus: esto se sabe del crimen en La Rosa

El crimen de un despachador de buses que se registró la mañana de este martes 9 de septiembre en la entrada de la colonia La Rosa, en la capital, ha conmocionado a los vecinos del sector, sobre todo porque el hecho fue a unos metros de una posta policial

  • 09 de septiembre de 2025 a las 11:27
1 de 10

Consternación ha generado el crimen de un despachador de buses en la colonia La Rosa de la capital, porque a pocos metros del crimen hay una posta policial.

 Fotos: Estalin Irías | El Heraldo
2 de 10

El crimen se registró a eso de las 9:00 de la mañana a pocos metros de la entrada de la Escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
3 de 10

El cuerpo del hombre, identificado como Juan José Izaguirre, de 35 años de edad, quedó tendido cerca de unos puestos de madera.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
4 de 10

El hecho mantienen consternada a la población porque se registró a pocos metros de la posta policial de la colonia.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
5 de 10

Las autoridades llegaron rápidamente a la zona y acordonaron la escena, a la espera de Medicina Forense para que realicen el levantamiento del cadáver.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
6 de 10

En la zona, de acuerdo con los reportes, se pueden ver algunos casquillos de bala.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
7 de 10

Hasta el momento se desconocen los motivos del mortal ataque ni quiénes lo habrían perpetrado.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
8 de 10

Las primeras hipótesis indican que se trata del cobro de extorsión, pero esto no ha sido confirmado.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
9 de 10

Informes preliminares indican que el hombre estaba en una llamada telefónica cuando fue acribillado a disparos.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
10 de 10

Su familia llegó al lugar y rompió en llanto al ver el cadáver de su pariente tirado en la calle y cubierto por una sábana.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo
