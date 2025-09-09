A pocos metros de una posta policial mataron a despachador de bus: esto se sabe del crimen en La Rosa

Consternación ha generado el crimen de un despachador de buses en la colonia La Rosa de la capital, porque a pocos metros del crimen hay una posta policial.
El crimen se registró a eso de las 9:00 de la mañana a pocos metros de la entrada de la Escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado.
El cuerpo del hombre, identificado como Juan José Izaguirre, de 35 años de edad, quedó tendido cerca de unos puestos de madera.
El hecho mantienen consternada a la población porque se registró a pocos metros de la posta policial de la colonia.
Las autoridades llegaron rápidamente a la zona y acordonaron la escena, a la espera de Medicina Forense para que realicen el levantamiento del cadáver.
En la zona, de acuerdo con los reportes, se pueden ver algunos casquillos de bala.
Hasta el momento se desconocen los motivos del mortal ataque ni quiénes lo habrían perpetrado.
Las primeras hipótesis indican que se trata del cobro de extorsión, pero esto no ha sido confirmado.
Informes preliminares indican que el hombre estaba en una llamada telefónica cuando fue acribillado a disparos.
Su familia llegó al lugar y rompió en llanto al ver el cadáver de su pariente tirado en la calle y cubierto por una sábana.