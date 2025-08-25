Carlos Villeda, padre de Franklin Villeda, asesinado seis meses después de su hijo: ¿crímenes ligados?

El crimen involucra a tres policías, ya en prisión, y también a un falso abogado (foto de la izquierda) señalado como cabecilla, Rolando Sánchez, quien citó a Villeda en un hotel de San Pedro Sula, donde se concretaría la supuesta venta de un inmueble asegurado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).