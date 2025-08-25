Carlos Villeda, padre de Franklin Villeda, asesinado seis meses después de su hijo: ¿crímenes ligados?

Don Carlos Villeda era el padre del empresario Franklin Villeda, quien fue ultimado en febrero del año curso en San Pedro Sula, un crimen que se volvió mediático al estar vinculados policías y un falso abogado.
Tan solo seis meses después del asesinato de su hijo, Carlos Villeda fue acribillado la noche del domingo 24 de febrero en Corocito, jurisdicción de Bonito Oriental, departamento de Colón.
Reportes preliminares indican que don Carlos Villeda, un hombre de la tercera edad, residía en Tocoa. ¿Qué se sabe de su crimen?
Según reportes locales, vivía en Tocoa, Colón, aunque su muerte se produjo tras un ataque armado en Corocito, a media hora de la ciudad tocoeña.
De forma preliminar, medios locales informaron que se trataba de un supuesto asalto, pero las autoridades no han confirmado ninguna hipótesis y aún se investiga si esa fue realmente la intención.
¿Quién era su hijo y cómo murió? Franklin Villeda Caballero era un empresario que fue asesinado la noche del 19 de febrero de 2025. Aún se sigue tras la pista de Rolando Sánchez, quien se hacía pasar por abogado.
El crimen involucra a tres policías, ya en prisión, y también a un falso abogado (foto de la izquierda) señalado como cabecilla, Rolando Sánchez, quien citó a Villeda en un hotel de San Pedro Sula, donde se concretaría la supuesta venta de un inmueble asegurado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El caso de Franklin Villeda ha sido investigado y su cuerpo fue hallado carbonizado en Pimienta, Cortés. No obstante, según las autoridades, fue asesinado en el hotel donde se había pactado la reunión en San Pedro Sula.
Las investigaciones policiales indican que, en el encuentro para negociar el supuesto bien de la OABI, Villeda se sintió estafado tras haber entregado un adelanto de dinero, lo que habría detonado su asesinato.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el asesinato de Carlos Villeda. Aún se investiga con exactitud qué ocurrió y si su crimen está ligado al de su hijo Franklin Villeda.