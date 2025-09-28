Capturan a tres hombres que asaltaron un bus en San Pedro Sula

Tres hombres que asaltaron una unidad de transporte público fueron capturados tras una persecución policial en San Pedro Sula. Más fotos sobre el arresto a continuación.
Tres sujetos que despojaron a ciudadanos que iban a bordo de un bus Impala de la ruta Choloma-San Pedro Sula fueron capturados por agentes policiales el pasado sábado 27 de septiembre.
Los individuos abordaron el autobús en el bulevar del Norte de la ciudad industrial e intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, oficiales de la Policía llegaron, por lo que intentaron bajar de la unidad lo más pronto posible ante la persecución.
Los agentes capturaron primero a un sujeto con camisa blanca. Asimismo, algunos ciudadanos intentaron cooperar con la aprehensión.
Según el reporte de la Policía Nacional, uno de los arrestados es un menor de edad. Por sus facciones faciales, se presume que es el joven de camisa blanca.
El comisario Cristian Nolasco detalló que los individuos llevaban amenazado al conductor del bus mientras robaban los objetos de los pasajeros. Algunos de las víctimas se oponían al asalto, por lo que los malhechores los agredían físicamente.
El otro detenido es un hombre de cabello rizado color negro, barba, bigote, con una cadena y quien vestía una camiseta verde con la identificación de una empresa.
Dentro del bus incluso se detonó un disparo, situación que causó más preocupación en los pasajeros. Cuando los individuos pretendían huir de los policías, tuvieron un enfrentamiento armado con estos. Uno de los asaltantes resultó herido.
Al mismo tiempo en que arrestaron al sujeto de camisa verde, otros policías detuvieron a su otro cómplice. Se trataba de un hombre quien vestía camiseta negra y un pantalón jean de color gris.
No solo los policías participaron en la captura, pues otro grupo de ciudadanos arrojó al hombre de camiseta negra contra el suelo para evitar que se escapara.
Nolasco mencionó que uno de los asaltantes detenidos, especificamente el que resultó herido en el enfrentamiento, tiene antecedentes policiales.
Los policías les decomisaron una mochila donde ocultaban un arma tipo revólver, dinero en efectivo y otras pertenencias como celulares, los cuales habrían sido despojados a los pasajeros. Los pobladores de San Pedro Sula lamentan la inseguridad latente en el transporte público, por lo que exigen acciones contundentes para frenar la ola de criminalidad.