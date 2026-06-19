Cae Josué, presunto cabecilla de “La Fobi”, estructura ligada al narcotráfico en la capital

En las últimas horas se le dio captura a un presunto cabecilla de la estructura criminal “La Fobi” , vinculada al narcotráfico y tráfico ilegal de armas que operan en Tegucigalpa, capital del país.
El detenido fue identificado únicamente como Josué, de 30 años, señalado por las autoridades como uno de los principales integrantes de la estructura delictiva.
La captura se produjo tras varios trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).
Su detención se logró mediante un allanamiento con orden judicial realizado en el sector de Río Hondo, a la altura del kilómetro 15 de la carretera que conduce hacia Olancho.
De acuerdo con las investigaciones, “La Fobi” mantenía operaciones relacionadas con la distribución de narcóticos a mediana escala en distintos sectores de la colonia Cerro Grande y otras zonas cercanas a la carretera que conecta la capital con Olancho.
Las investigaciones indican que la organización presuntamente contaba con una red de abastecimiento destinada a diferentes puntos de venta controlados por sus miembros.
Además del tráfico de drogas, las autoridades sostienen que la estructura criminal estaría involucrada en la adquisición, almacenamiento y comercialización ilegal de armas de fuego, las cuales presuntamente eran distribuidas tanto en Tegucigalpa como en otros puntos del departamento de Olancho.
El ahora detenido formaría parte de un núcleo familiar presuntamente vinculado a diversas actividades delictivas, mientras que las autoridades indicaron que familiares cercanos del sospechoso ya enfrentan procesos judiciales.
Durante el allanamiento, los equipos policiales buscaban además ubicar armas de fuego, municiones y otros indicios asociados a las operaciones de la organización.
Sin embargo, se conoció que la estructura mantiene diversos puntos de almacenamiento de droga y armamento en sectores comprendidos entre Cerro Grande y el corredor hacia Olancho.