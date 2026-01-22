Así era la vida del doctor Lemus antes de ser condenado por abusar de paciente de 13 años

Felizmente casado y ejerciendo su carrera profesional, así era la vida del doctor Erick Lemus, condenado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión por agresiones sexuales. Aquí los detalles.
El médico sostuvo que amigos y compañeros lo reconocen por su destacada labor profesional y, aunque afirmó tener las pruebas de su inocencia, señaló que era muy tarde para presentarlas.
Erick tenía una vida feliz y se dedicaba a su profesión; en redes sociales se le veía compartiendo varias facetas de su carrera. Además, mencionaba estar casado con una mujer de su misma profesión y ser amante de los felinos, pues tenía dos gatos.
El imputado admitió haber cometido el delito, por lo que fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado, informó el Ministerio Público. Erick Rufino Lemus Castillo se desempeñaba como médico en un centro de salud donde atendió a una menor de 13 años.
Durante la consulta, Lemus le solicitó a la menor que se acostara en la camilla y le pidió que indicara dónde sentía dolor; acto seguido, inició una serie de tocamientos y besos no consentidos.
El Ministerio Público sostuvo que la situación fue interrumpida por una enfermera; sin embargo, el doctor impidió que la niña saliera del consultorio y continuó con las agresiones.
Las investigaciones detallan que el doctor Erick Lemus le enviaba mensajes a la menor de edad insinuando que deseaba tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué dijo él al respecto?
A través de redes sociales, tras haber hecho pública la sentencia, expresó: "Sé que probablemente haya muchas personas que actualmente me buscan en redes sociales o en la web, que ven una noticia impactante donde me veo involucrado y tajantemente me tildan como un pervertido o, como dice la sentencia, un agresor sexual".
¿Por qué aceptó los cargos?: "¿Que acepté un hecho? Es cierto, lo hice, pero porque durante el proceso caí en un bache emocional que me hizo sentir que nada valía la pena... A veces creemos que la vida debe ser justa con quienes solo hacen lo mejor, pero no es así".
"Aunque este tipo de noticias duelan y hagan que renuncie, jamás lo haré. Tengo una bella familia que nunca me ha dejado, una esposa y dos gatos que me esperan cada día, que me aman y saben quién soy. Tengo amigos, compañeros y colegas que me reconocen por mi labor, y me debo a ellos, así como a las miles de personas que he atendido con todo el profesionalismo posible", posteó el médico.