Así era la vida del doctor Lemus antes de ser condenado por abusar de paciente de 13 años

"Aunque este tipo de noticias duelan y hagan que renuncie, jamás lo haré. Tengo una bella familia que nunca me ha dejado, una esposa y dos gatos que me esperan cada día, que me aman y saben quién soy. Tengo amigos, compañeros y colegas que me reconocen por mi labor, y me debo a ellos, así como a las miles de personas que he atendido con todo el profesionalismo posible", posteó el médico.