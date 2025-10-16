Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa

Como Emerzon Ávila fue identificado el hombre asesinado a disparos este jueves -16 de octubre- en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, siendo un aficionado del fútbol. Más detalles a continuación.
A eso de las 11 de la mañana, los vecinos de la colonia El Hogar escucharon un fuerte tiroteo, causando temor y pánico.
El ataque violento tenía por objetivo quitarle la vida a Emerzon Álberto Ávila Herrera, de 29 años de edad y originario del municipio de Maraita en Francisco Morazán.
Emerzon dejaba entrever en sus redes sociales que era un acérrimo seguidor del Club Deportivo Olimpia. Publicaba imágenes en apoyo al equipo de fútbol hondureño.
Según versiones preliminares, individuos a bordo de un automóvil tipo turismo color rojo dispararon en reiteradas ocasiones contra Ávila en la calle prinicipal de la colonia capitalina.
En la escena del crimen se contabilizaron entre 11 a 14 casquillos de bala con los que habrían acribillado a Emerzon Ávila Herrera.
Elementos de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Emergencias 911 se aproximaron de inmediato hacia la zona para trasladar a Ávila a un centro asistencia por medio de una ambulancia.
Sin embargo, por la gravedad de las heridas terminó falleciendo, sumándose a la trágica lista de jóvenes víctimas de la violencia que azota a la capital y otras ciudades de Honduras.
Se dio a conocer que Emerzon Ávila era parte de la barra del Olimpia, la Ultra Fiel. La página de Facebook "San Miguel Ultras" publicó una nota de duelo lamentando la muerte violenta del aficionado.
"Hoy toca decir hasta pronto a un hermano de cancha, el cual su vida ha sido arrebatada producto de la ola de violencia que atormenta el país. Que la tierra te sea leve, Goku, San Miguel jamás te olvidará", escribió la página San Miguel Ultras.
Hasta el momento se desconocen los autores del violento crimen y los motivos por los que mataron a Emerzon Ávila, por lo que las autoridades policiales ya se encuentran realizando pesquisas.
Distrito Central es el municipio que más homicidios ha reportado a lo largo del 2025. Según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el pasado 13 de octubre se contabilizaron 199 muertes de este tipo.