Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa

Emerson Ávila Herrera fue acribillado de múltiples disparos por sujetos a bordo de un carro en marcha en la colonia El Hogar. Conozca más sobre el crimen

  • 16 de octubre de 2025 a las 17:15
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
1 de 12

Como Emerzon Ávila fue identificado el hombre asesinado a disparos este jueves -16 de octubre- en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, siendo un aficionado del fútbol. Más detalles a continuación.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
2 de 12

A eso de las 11 de la mañana, los vecinos de la colonia El Hogar escucharon un fuerte tiroteo, causando temor y pánico.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
3 de 12

El ataque violento tenía por objetivo quitarle la vida a Emerzon Álberto Ávila Herrera, de 29 años de edad y originario del municipio de Maraita en Francisco Morazán.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
4 de 12

Emerzon dejaba entrever en sus redes sociales que era un acérrimo seguidor del Club Deportivo Olimpia. Publicaba imágenes en apoyo al equipo de fútbol hondureño.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
5 de 12

Según versiones preliminares, individuos a bordo de un automóvil tipo turismo color rojo dispararon en reiteradas ocasiones contra Ávila en la calle prinicipal de la colonia capitalina.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
6 de 12

En la escena del crimen se contabilizaron entre 11 a 14 casquillos de bala con los que habrían acribillado a Emerzon Ávila Herrera.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
7 de 12

Elementos de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Emergencias 911 se aproximaron de inmediato hacia la zona para trasladar a Ávila a un centro asistencia por medio de una ambulancia.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
8 de 12

Sin embargo, por la gravedad de las heridas terminó falleciendo, sumándose a la trágica lista de jóvenes víctimas de la violencia que azota a la capital y otras ciudades de Honduras.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
9 de 12

Se dio a conocer que Emerzon Ávila era parte de la barra del Olimpia, la Ultra Fiel. La página de Facebook "San Miguel Ultras" publicó una nota de duelo lamentando la muerte violenta del aficionado.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
10 de 12

"Hoy toca decir hasta pronto a un hermano de cancha, el cual su vida ha sido arrebatada producto de la ola de violencia que atormenta el país. Que la tierra te sea leve, Goku, San Miguel jamás te olvidará", escribió la página San Miguel Ultras.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
11 de 12

Hasta el momento se desconocen los autores del violento crimen y los motivos por los que mataron a Emerzon Ávila, por lo que las autoridades policiales ya se encuentran realizando pesquisas.

 Foto: Cortesía
Así era Emerzon Ávila, hombre asesinado de varios balazos en colonia El Hogar de Tegucigalpa
12 de 12

Distrito Central es el municipio que más homicidios ha reportado a lo largo del 2025. Según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), hasta el pasado 13 de octubre se contabilizaron 199 muertes de este tipo.

 Foto: Cortesía
