“Mató a su primera esposa”: ¿Quién es “El Tatuado”, sospechoso de asesinar a Claudia Aceituno?

Familiares de Claudia Aceituno aún esperaban en las afueras de la vivienda donde fue hallada enterrada, en la aldea Nueva Suyapa, la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo. Alrededor de las 11:30 de la mañana de este día, los restos aún permanecían en el lugar.
Lo que se sabe del caso es que Claudia Aceituno tenía tres meses de haber desaparecido, pero su cuerpo en realidad estaba enterrado en uno de los cuartos de su vivienda.
El principal sospechoso es su pareja, conocido como “El Tatuado”, de quien los familiares revelaron que ya había estado preso.
El padre de la víctima, Víctor Manuel Aceituno, entrevistado por SPDH TV, reveló: “Él venía de cumplir una condena porque había matado a la primera esposa”.
“Ahora viene a asesinar a la otra, la hija mía”, relató el padre mientras su voz se entrecortaba.
Cuando la periodista le preguntó si Claudia había pagado una fianza para ayudarlo a salir, el padre respondió: “Sí, para que saliera de allá y se fuera con él”.
Sobre la larga espera para el levantamiento del cuerpo, aseguró que Medicina Forense prometió llegar a las 9:00 de la mañana, pero hasta el cierre de esta nota la familia seguía esperando.
La familia no sospechaba de “El Tatuado” porque se mostraba muy atento a la búsqueda, acompañándolos a hospitales e incluso a la morgue.
Durante tres meses, el cuerpo estuvo enterrado, y supuestamente el hechor compraba con frecuencia cal y aromatizantes de suelo para disimular el mal olor.
“Hace como 15 días estuvimos a la par de la puerta, y según lo que dice la Policía, él usaba asistín, cloro y cal para matar el tufo, el mal olor. Nunca se escuchó nada”, recordó el hermano de Claudia.